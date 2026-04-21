100 tanesi Türk malı

Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleous, şehirdeki yüzlerce binanın, tescilli binalar da dahil olmak üzere, harap durumda olduğunu ancak sorunu çözmek için yapılan çabaların sonuç vermediğini söyledi. Sofokleous, tehlikeli olarak değerlendirilen binaların ya Kıbrıs Türklerine ait olduğunu ya da yurt dışında yaşayan sahipleri tarafından terk edildiğini söyledi.

Sofokleous sıkı yasal önlemler talep etmesine rağmen, fotoğraf materyalleri sunduğunu ve somut önerilerde bulunduğunu ancak mağdurların yas tutmasını önlemek iamacıyla sürecin gerektiği gibi ilerlemediğine dikkat çekti.

Limassol'daki bina çökmesi sonucu iki insanımızın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü, aynı zamanda öfke ve kızgınlığını da dile getiren Sofoklis Sofokleous, , Lefkara ve belediye sınırları içindeki Vavla, Layia, Skarinou, Kornos, Delikopos, Pano Lefkara ve Kato Lefkara'da "düzinelerce terk edilmiş bina" bulunduğunu söyledi.

Sofokleous şöyle konuştu:

“Larnaka Özerk Yönetim Bölgesi (EOA) başkanından, şehir ve il genelindeki tüm binaların denetlenmesini ve verilen tüm imar izinlerinin ilan edilmesini talep etmesini istedim. Bu gerçekleşmedi. Yaklaşık 20 gün önce, Etek ve Larnaka EOA başkanlarının da bulunduğu Larnaka'daki bir toplantıda da aynı şeyleri talep etmiştim. Sadece Pano Lefkara'da bile tescilli 555 bina bulunuyor, ancak bunların büyük bir kısmı özel sorunlarla karşı karşıya. Yaklaşık 100 tanesi ise Kıbrıs Türklerine ait ve birçoğu çok kötü durumda. Benzer bir durum, daha az ölçüde de olsa, belediye bölgelerinde de yaşanıyor. Sahipleri ilgisiz olduğu veya yurt dışında bulunduğu için insanların üzerine yıkılmak üzere olan binaları yıktık. Halkı, bir noktada hiç beklemediği insanların başına yıkılacak binalardan koruyacak gerekli araç ve gereçlere sahip değiliz. Tarih ve kültüre sahip binaların yıkılması gerektiği görüşünü paylaşmıyorum, ancak ne yazık ki halkın güvenliği için önlemler almak zorundayız. Ülkemizin mimari mirası yok edilemez, ancak öte yandan hareketsizlik, siyasi liderleri harap ve tehlikeli binaları yıkmaya zorluyor.”

