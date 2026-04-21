Kameralar inceleniyor

Gazimağusa’da bir kafeterya önünde park halinde bulunan araçtan para dolu cüzdan çaldığı ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.A. (E-36), ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, 8 gün ek süre talep edildi. Mahkeme talep edilen süreyi onaylarken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Mustafa Zeki Arkınel; olayın 15 Nisan tarihinde saat 09.30 sıralarında Gazimağusa’da meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının bir kafeterya önünde park halinde bulunan araç içerisine girerek, içerisinde 4 bin TL, 175 Euro ve 100 Sterlin bulunan cüzdanı çaldığını belirtti. Polis, yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 16 Nisan tarihinde bir otel odasında tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet kağıt ile ucu yanık bir sigara bulunduğunu ifade etti. Polis, ele geçirilen maddelerin emare olarak alındığını ve analize gönderileceğini, ayrıca olayla ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirten polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme ihtimali bulunduğunu ifade ederek ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının yürütülen soruşturmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.