Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki temasları çerçevesinde, BM Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo’yla görüşmesinde yer alan KKTC bayrağının Rum kesiminin tepkisine neden olduğu belirtildi.
KKTC bayrağının söz konusu görüşmede yer almasının Rum kesiminin "sert tepkisine" yol açtığını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun BM kararlarını ihlal ettiğini savunarak, New York ve Kıbrıs’taki BM temsilcileri nezdinde girişimlerde bulunulduğunu yazdı.
Gazete, Rum hükümetinin yaptığı protestolarda “BM kararlarını ihlal eden kabul edilemez faaliyetlere yönelik hoşnutsuzluğunu” ortaya koyduğunu ifade etti.
Haberde, DİKO ile DİPA’nın konuyla ilgili tepkisine de yer verildi.
Protesto mesajı yayınlandı
Erhürman-DiCarlo görüşmesinde yer alan KKTC bayrağı Rum tarafının tepkisine neden oldu
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki temasları çerçevesinde, BM Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo’yla görüşmesinde yer alan KKTC bayrağının Rum kesiminin tepkisine neden olduğu belirtildi.
Öz - 3 saat Önce
Kıbrıs Cumhuriyeti arması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arması ne kadar benzerlik gösteriyor? Oysa Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı bizim bayrağımız Yapan da değerli bir Kıbrıslı Türk. Şimdi kullandığımız bayrağın Kıbrısla ilgili hiçbir özelliği yok. Oysa nasıl ki KC arması bize uyarlandıysa, Kıbrıslı Türk tarafından çizilen KC bayrağı da Kıbrıslı Türklere uyarlanıp hazırlanmış bir bayrak kullanmak. KKTC bayrağı K/Türklerle ilgili bir şey yansıtamıyor.
Magusalı - 2 saat Önce
Kapıdan çık .Kuzeye bak, protesto et. Çünkü 50 yoldan beri o bayrak oradadır.
Öz @Magusalı - 2 dakika Önce
Kıbrıslı Türkün çizdiği bayrak, AB,Amerikada, Rusyada hatta Türkiyede .Amlemi de öyle. Hatta pasaportçuklar ve kimlik kartlarında da .KKTC denen alt yönetim, halkını zehirleyen kirli yakıtla ancak üretebildiği elektriği,bazılarının bakması için dağa taşa harcayıp tatmin oluyor. Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı bizim değerimiz olan bir Kıbrıslı Türkün eseridir.
Dünyanın yasakladığı KKTCyi ve Bayrağını Anavatan Türkiye hariç Kimsenin tanımayacağını Cumhurbaşkanı olsa bile Sayın Erhurman da dahil Dünyada bilmeyen mi var yani ?