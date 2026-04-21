Protesto mesajı yayınlandı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki temasları çerçevesinde, BM Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo’yla görüşmesinde yer alan KKTC bayrağının Rum kesiminin tepkisine neden olduğu belirtildi.

KKTC bayrağının söz konusu görüşmede yer almasının Rum kesiminin "sert tepkisine" yol açtığını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun BM kararlarını ihlal ettiğini savunarak, New York ve Kıbrıs’taki BM temsilcileri nezdinde girişimlerde bulunulduğunu yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin yaptığı protestolarda “BM kararlarını ihlal eden kabul edilemez faaliyetlere yönelik hoşnutsuzluğunu” ortaya koyduğunu ifade etti.

Haberde, DİKO ile DİPA’nın konuyla ilgili tepkisine de yer verildi.

