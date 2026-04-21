İkili ilişkiler ele alındı

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile görüşerek, Türkiye ile karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin önemini vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile bir araya geldi. Görüşmede, İncirli’ye Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki görünürlüğünün ve temsiliyetinin güçlendirilmesi, siyasi ve diplomatik temasların artırılması ve Türkiye ile karşılıklı güvene dayanan, güçlü, kurumsallaşmış ve sürdürülebilir ilişkiler konuları ele alındı.

CTP Genel Başkanı, Türkiye ile karşılıklı güvene dayanan, kurumsallaşmış ve sürdürülebilir ilişkilerin önemini vurguladı. İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki görünürlüğünün ve temsiliyetinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek” dedi.

Taraflar ayrıca, bölgesel istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilebilmesi açısından çok taraflı diplomasinin taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Bu bağlamda, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından ortaya konan çerçeve, çözüm perspektifi açısından güçlü bir zemin sunduğu paylaşıldı.



Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026, 09:42