Destek sözü verildi

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) turizm bakanlarının, beraberlerindeki heyetle birlikte Protara bölgesindeki turistik tesisleri ve yatırımları ziyaret ettiği açıklandı.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde bakanların ziyaretleri esnasında, bölgenin tarihi yanı sıra bir dizi başka konu hakkında bilgilendirildiğini yazdı. Bölgeyi çok beğendiklerini söyleyen turizm bakanları, gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Polonya'nın seyahat uyarılarını yükseltmesi Güney Kıbrıs turizmine ivme kazandırdı.

Öte yandan, Rum Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis'e göre; Polonya'nın Güney Kıbrıs için seyahat uyarısını birinci seviyeye yükseltmesi, ülkenin turizm görünümü açısından olumlu bir gelişme anlamına geliyor. Koumis bu gelişmeyi "özellikle olumlu" olarak nitelendirerek, Kıbrıs'ın güvenli bir turizm destinasyonu olarak imajını güçlendirdiğini belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) yaptığı açıklamalarda, AB turizm bakanlarının yakın zamanda gerçekleştirdiği gayri resmi toplantıya da değinen Kostas Koumis, bu toplantının ülke hakkındaki algılar üzerindeki etkisine dikkat çekti ve birçok delegenin konuşmalarında Güney Kıbrıs'ın bir turizm destinasyonu olarak yansıttığı olumlu imajdan ve deneyimledikleri misafirperverlikten bahsettiklerini belirtti. Olumlu göstergelere rağmen, güvenilir tahminlerde bulunmak için henüz çok erken. Özellikle hassas bir sektör olan hava taşımacılığındaki gelişmeler belirleyici rol oynayacak.

Koumis şöyle konuştu:

“AB turizm bakanlarının gayri resmi toplantısında iyimser bir mesaj iletildi. Tüm katılımcılar, destinasyonu bizzat deneyimleme fırsatı buldu ve sunulan yüksek güvenlik seviyesini ve misafirperverliği teyit etti.

Aynı zamanda, Kıbrıs Seyahat ve Turizm Acenteleri Birliği (ACTTA) de yaz sezonu öncesinde turist sayıları konusunda iyimserliğini dile getirdi.



Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026, 09:52