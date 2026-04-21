‘Geleceğin mimarları’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şehit Yalçın İlkokulu öğrencileri, devletin en üst makamlarını temsili olarak devralarak Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde kabul edildi. Ziyaretlerde öğrenciler hem makam koltuklarına oturdu hem de ülkenin geleceğine dair görüş ve önerilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini kabul etti. Kabulde, Okul Müdürü Gönül Özal ve Öğretmen Ayşe Yücel de yer aldı.

Erhürman, öğrencilerle tek tek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Şehit Yalçın İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Masal Şevki, yaptığı konuşmada bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsurun güven olduğunu ifade etti. Şevki, devlet harcamalarının vatandaşlar tarafından anlık olarak izlenebildiği şeffaf bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.

Bu sistemin kamu yönetiminde güveni artıracağını belirten öğrenci, özellikle kaynakların nasıl kullanıldığının herkes tarafından görülebilmesinin önemine dikkat çekti. Konuşmasında çevre konusuna da değinen Şevki, doğanın korunmasının tercih değil zorunluluk olması gerektiğini, yeşil alanların hem fiziksel hem de zihinsel gelişim açısından kritik rol oynadığını ifade etti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini belirten Şevki, ülkenin her bölgesinde aynı standartta okul imkanlarının bulunmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ise öğrencinin görüşlerine katıldığını belirterek bu yaklaşımı destekledi.

Öztürkler makamını Raya Dalay’a devretti

Cumhuriyet Meclisi’nde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Şht. Yalçın İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini kabul ederek, makamını temsili olarak 5. sınıf öğrencisi Raya Dalay’a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şht. Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp başkanlığındaki 15 kişilik öğrenci heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz de hazır bulundu.

Öztürkler, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen dünyadaki tek bayram olduğunu vurguladı ve Meclis’in gerçek sahiplerinin gelecekte bu sıralarda oturacak çocuklar olduğunu söyledi. Öğrencilerle sohbet eden Öztürkler, demokratik değerlerin küçük yaşta öğrenilmesinin önemine dikkat çekti. Temsili Meclis Başkanı Raya Dalay ise konuşmasında Meclis Başkanının görevini toplum düzenini sağlamak olarak tanımladı ve kısa süreli de olsa bu görevi üstlenmekten duyduğu heyecanı dile getirdi.

Üstel: Çocuklar devletin en önemli emaneti

Başbakanlıkta yapılan temsili Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Ünal Üstel, öğrencileri ağırladı ve ülkenin geleceğine dair düşüncelerini dinledi.

Üstel, çocukların devletin en önemli emaneti olduğunu belirterek onların iyi yetişmesi için hükümetin çalıştığını ifade etti.

Temsili Başbakanlık koltuğuna oturan Ela İnce, ülkenin üretim gücünün artırılması gerektiğini, KKTC’nin kendi kendine yeten bir ekonomi yapısına kavuşmasının önemli olduğunu söyledi.

İnce ayrıca güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasını, hızlı internet altyapısının her eve ulaşmasını ve eğitimde ücretsiz kurs imkanlarının yaygınlaştırılmasını önerdi.

Diğer öğrenciler de farklı bakanlıklarda söz alarak kendi alanlarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Eğitim Bakanlığı koltuğundaki öğrenci okulların daha modern hale getirilmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı koltuğundaki öğrenci her köye mini sağlık birimleri kurulmasını önerdi. Ekonomi ve enerji alanında konuşan öğrenci ise temiz enerjiye geçişin hızlandırılmasını vurguladı.

Başçeri: Sizler, büyük Türk milletinizin birer ferdisiniz

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde de öğrenciler Büyükelçi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi.

Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini kabul eden Başçeri, çocukların bayramını kutlayarak, öğrencilerle sohbet etti, onlara hediye verdi.

Öğrenciler de Başçeri’ye çiçek takdiminde bulundu. Şehit Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp’ın eşlik ettiği heyette, bir öğretmen ve 15 ilkokul öğrencisi yer aldı.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. 23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış günü olduğunu ifade eden Başçeri, Anadolu’da bir kurtuluş mücadelesi verildiğini anımsattı. “Ada’da yaşayan büyükleriniz, Kurtuluş Savaşı’na destek olabilmek için ellerindeki ve avuçlarındakileri satarak Anadolu’da yaşayan kardeşlerine yardım ettiler.” ifadelerine yer veren Başçeri, Türk milletinin bir bütün olarak mücadele verdiğini ve o mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu dile getirdi. “Sizler, büyük Türk milletinin birer ferdisininiz.” diyen Başçeri, kendisini ziyaret eden çocukların gelecekte bu makamlarda oturabileceğini belirtti.

Barış, iş birliği ve dayanışma

Temsili Büyükelçi olarak makam koltuğuna oturan Toprak Çınar İlpars ise konuşmasında ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini, çocukların gelecekte barış, iş birliği ve dayanışma içinde bir dünya kurmasının önemini vurguladı.

