Yeni karar alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul saldırıları sonrası kabinede alınan yeni kararları açıkladı. "Okulların güvenliği önceliğimiz" diyen Erdoğan, "Halkımız gerilim tuzağına düşmesin" dedi.

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.10'da başlayan Beştepe'deki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları da açıkladı.

Buna göre; güvenlik için okul kolluk işbirliği artırılacak. Okul veli iletişimi güçlendirilecek. Silah sahipliği sınırlandırılacak. Dijital bağımlıkla mücadeleye yönelik adımlar atılacak. Sosyal medyaya kimlik doğrulama şartı getirilecek. Ekranlarda şiddeti özendiren yapımlarla ilgili çalışmalar yapılacak.

Erdoğan şunları söyledi:

“Okulların güvenliği önceliklerimizin en başındadır. Bunda en küçük bir taviz söz konusu değildir. Okul-kolluk işbirliğinin artırılması, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi yine bu süreçte atacağımız adımlardan biri olacaktır.

Dijital bağımlılıkla mücadelede velilerimize yönelik destek ve danışma hattını devreye alacağız.

Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, etkileyici, cezadan muaf hatta saygın biri olarak gösterilmesi gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor. Aileyi merkez alan iyiliği, merhameti teşvik eden yapımlara ekranlarda daha fazla yer verilmesi gerekiyor. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla özellikle ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine gitmekte kararlıyız. Şiddeti özendiren, çarpık ilişkileri meşrulaştıran yapımlardan ziyade aileyi merkeze alan, iyiliği teşvik eden yapımlara daha fazla yer verilmeli.

Haber bültenlerinde failin suç yönteminin ayrıntılı verilmesi, saldırı görüntülerinin tekrar tekrar servis edilmesi çocuklarımızda taklit riskini büyütüyor.

Sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlüğü getirilecek.

Dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ateşli silah sahiplerine, silahın çocuk tarafından ele geçirilmesi halinde verilecek cezayı artıracağız. Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız. Bu alanlarda kapsamlı bir politika belgesini ve eylem planını hayata geçireceğiz.

Yüreği yaralı annelerimiz için bu ülkenin gözleri ışıl ışıl, umutla parlayan çocukları için inşallah bu sorunu büyümeden hal yoluna koyacağız."

