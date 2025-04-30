Ekonomik işbirliği güçlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine desteğini sürdürdüğünü söyledi. Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminde yeni hedefin 40 milyar dolar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Roma'daki ilk görüşmesini İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptı. Görüşme sonrası iki liderin katılımıyla heyetler arası görüşme yapıldı.

Erdoğan ile Meloni daha sonra gazetecilere ortak açıklama yapmak için kameralar karşısına geçti. Basın toplantısında ilk sözü ev sahibi Başbakan Meloni aldı.

İtalyan başbakan, iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirterek, "Ekonomik ilişkilerin çok ötesinde bir durumdayız. Akdeniz'de iletişimi ileri götüreceğiz. Avrupa'da müttefik ülkeleriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile jeopolitik krizleri ele aldıklarını söyleyen Meloni, "Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ettim. Kendisi en başından itibaren Ukrayna'daki savaş ortamında her zaman arabuluculuk üstlendi. Ukrayna'da gerçek anlamda bir barışın olmasını umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Meloni'nin ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğinin güçlendiğini söyleyen Erdoğan, ticarette 30 milyar dolar hedefinin aşıldığını, yeni hedefin ise 40 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İtalya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine desteğini sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, Meloni ile birlikte Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'in güvenliğine dönük çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Hangi anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo arasındaki ön protokol,

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Ortak Bakanlık Açıklaması,

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı arasında Bilim, Teknoloji, Yenilik, Sanayi ve Yatırım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı,

Türkiye Uzay Ajansı ile İtalya Uzay Ajansı arasında Barışçıl Amaçlı Uzay Faaliyetlerinde İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel Varlıklarının Yasa Dışı Ticareti ile Mücadele Hakkında Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Dairesi Arasında Müzeler Arası İşbirliği ve Arkeolojik Mirasın Tanıtımı Hakkında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Spor Dairesi ve Gençlik Politikaları ve Evrensel Kamu Hizmeti Dairesi Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının Kullanımı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.