Hünerler sergilendi

Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi iş birliğinde düzenlenen Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması, DAÜ Turizm Fakültesi uygulama mutfakları, Tower Barista Cafe ile DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu laboratuvarlarında ve atölyelerinde düzenlendi.

Söz konusu yarışmaya Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi olmak üzere toplam 13 meslek lisesi katıldı. 180’i aşkın meslek lisesi öğrencisinin yarıştığı yarışmada KKTC’deki Üniversitelerden temsilciler ve sektörden alanında uzman 79 jüri üyesi öğrencilerin performanslarını değerlendirdi.

DAÜ Turizm Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda (BTYO) gerçekleştirilen yarışmalarda öğrenciler Mutfak, Servis, Genel Turizm, Sepet, Kokteyl, Barista, Bilişim (Yazılım-Donanım), Bilgisayarlı Muhasebe, İnşaat Teknolojisi (Elde Çizim, Bilgisayar Destekli Çizim), Elektrik/Elektronik (Tesisat, Kumanda, Elektrik/Elektronik), Büro Yönetimi ve Grafik/Fotoğraf alanlarında hünerlerini sergiledi. Öğrenciler “Mesleki Eğitim” konusunda yaptıkları çalışmalarını jürinin değerlendirmesine sundular.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri, ileriki bir tarihte düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

