Son hazırlıklar yapılıyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, TEKNOFEST alanında incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 1-4 Mayıs tarihleri arasında, Ercan Havalimanı eski terminal binasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanında incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Çavuşoğlu ve Oğuz’a incelemeleri sırasında TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz eşlik etti.

TEKNOFEST heyecanını birlikte yaşadıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanında ortaya konan bu büyük organizasyon, gençlerimize hem ilham verecek hem de onları geleceğin dünyasına hazırlayacak. Öğrencilerimizin böylesine önemli bir platformda yer almaları, bizler için gurur ve mutluluktur.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, gençlerin, çocukların bu dev organizasyonda üreten, geliştiren ve sorgulayan bireyler olarak yer alacağını kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, bu anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, öğrencileri, öğretmenleri ve tüm halkı TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya davet etti.

Genç mucitler yeteneklerini gösterecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC; teknoloji firmaları, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının iş birliğiyle hayat bulacak.

TEKNOFEST KKTC’de her yaştan ziyaretçiye farklı etkinlikler sunacak; hava gösterilerine, konserlere, sergilere, atölyelere, simülasyonlu deneyim alanlarına, planetaryum, fuar etkinliklerine ve öğrencilere özel uçuş etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST KKTC, 6 ana kategori ve 13 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla genç mucitlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunacak.

