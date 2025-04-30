Tarihi binada son toplantı yapıldı

Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine, toplumsal iradesine ve demokrasi yolculuğuna tanıklık eden Cumhuriyet Meclisi binasında bir dönem sona erdi.

Cumhuriyetin ilanı dahil olmak üzere birçok tarihi ana, karara, tartışmaya ve eyleme ev sahipliği yapan Meclis binasında son Genel Kurul toplantısı dün gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meclisi, yasama çalışmalarına 5 Mayıs’tan itibaren, modern donanımıyla yeni binasında devam edecek.

Öztürkler: Tarihi binada son kez toplandık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, son Genel Kurul toplantısı öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, tarihi Meclis binasına veda etmenin hem hüzün hem de gurur verici olduğunu söyledi.

Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu, ülkenin geleceği için birçok yasanın hayata geçtiği, sabaha kadar süren tartışmalarla egemenliğin ve özgürlüğün kalbinin attığı binada son kez denetim göreviyle toplandıklarını ifade etti.

5 Mayıs itibarıyla yasama ve denetim görevlerine yeni Meclis binasında devam edileceğini belirten Öztürkler, “Hem hüzünlüyüz hem de gururluyuz. Bu tarihi binada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli yasalara imza atmıştır. Bu ülkenin geleceğine yön veren pek çok karar burada alınmıştır. Aynı zamanda bu tarihi binanın önünde birçok önemli eylem yapılmış, halkın sesi buradan duyurulmuştur” dedi.

Konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü de anan Öztürkler, “Onların çizdiği bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Özdenefe: Bina değişikliği yasama kalitesini tek başına artırmaz

Meclis Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis’in yeni binaya taşınmasının teknik açıdan önemli olduğunu ancak bu durumun yasama kalitesini tek başına artırmayacağını söyledi.

Üç yıl önce Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarını da kapsayan projenin gündeme geldiğini hatırlatan Özdenefe, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu süreçteki duruşunun başından beri net olduğunu vurguladı.

Yeni binanın milletvekillerine daha iyi çalışma koşulları sunmasının önemli olduğunu dile getiren Özdenefe, asıl meselenin Meclis’in işleyişi ve yasama kalitesi olduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025, 09:41