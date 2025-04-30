‘Birliğimiz yıkılmaz’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs’taki koalisyon hükümetinin ortaklarıyla Ankara’da bir araya geldi. Uzmanların da katıldığı toplantı sırasında KKTC’nin ekonomik durumu, yatırımlar, reformlar ve ‘Cumhuriyet Yerleşkesinin’ açılış töreni ele alındı. Başbakan Ünal Üstel, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ‘Birlikteliğimiz yıkılmaz” diyerek, Ankara’nın desteğine teşekkür etti.

KKTC’deki yatırım ortamının iyileşmesi, reformların hayata geçirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda iş birliğinin devam edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise; Cumhuriyet Yerleşkesinin, Kıbrıs Türk halkının hak ve adalet mücadelesinin en güzel nişanesi olduğunu dile getirdi.

Yılmaz: Sembol yapıları arasında yer alacak

Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası Üstel ile açıklamada bulunan Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarıyla, gönül ve ülkü birliğini bir kez daha vurgulama imkanı bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta KKTC'ye gerçekleştireceği ziyareti ve buna ilişkin hazırlıkları ele aldıklarını söyledi. Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılışının yapılacağı ziyarette Erdoğan'ın, Milli Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST KKTC" etkinliklerine katılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarını içinde barındıran KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve adalet mücadelesinin en güzel nişanesi olduğunu dile getiren Yılmaz, bu yapıların KKTC'nin sembol yapıları arasında yer alacağını kaydetti. Cevdet Yılmaz, yerli ve milli teknolojileri gençlerle tanıştıran ve halkla bir araya getiren TEKNOFEST'i, Kıbrıs Türkleriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "TEKNOFEST özellikle geleceğimiz açısından çok önemli. Gençlerimize özgüven kazandıran, gençlerimizin teknolojiyle, bilimle buluşmasını sağlayan, aynı zamanda yenilikçi, girişimci bir gençlik yetişmesi bakımından çok kıymetli, gurur duyduğumuz bir organizasyon. Bu vesileyle gerek Türkiye'den gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm gençlerimizi bu festivale bir kez daha davet ediyoruz." ifadesini kullandı.



"Üzerimize ne düşüyorsa yapmayı sürdüreceğiz"

Görüşmede, Kıbrıs Türk halkının hayatına dokunacak ve KKTC'yi ileriye taşıyacak proje ve çalışmaları gözden geçirme imkanı bulduklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "21 Mart'ta Ankara'da imzaladığımız 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın bir an önce yürürlüğe girmesiyle beraber yeni projelerimizi ve destek programlarımızı ivedilikle başlatacağız. Dün Türkiye'de kabine toplantımız vardı. Kabine sonrası açıklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni müjdeler olacağını da ifade etti. Onu da tabii heyecanla bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırım ortamının iyileşmesi, reformların hayata geçirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda iş birliğimizi sürdüreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin özgür, müreffeh ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Siyasi olarak da iki devletli çözüm noktasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona yine çok net ve güçlü desteğimizi her platformda devam ettireceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



Üstel: Sevgimiz sonsuzdur

Başbakan Üstel de görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, “İlişkilerimiz; ortak tarihimizin, dilimizin, kültürümüzün ve güçlü köklerimizin üzerinde yükselen, sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisidir. Bu bağ, geçmişten bugüne bir miras olduğu kadar, ortak geleceğimizin de teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

Tarih boyunca bu kardeşlikten rahatsızlık duyanlar olduğunu belirten Üstel, “Kıbrıs Türk halkı, adada 500 yıla yakın bir süredir kimliğine, kültürüne ve Türklüğüne kararlılıkla sahip çıkmıştır. Anadolu ile kurduğu gönül bağlarını ve anavatan sevgisini de asırlardır yüreğinde taşımaktadır. Birilerinin bu ilişkileri bozmasına asla izin vermeyeceğiz.” dedi. Üstel, “Kardeşliğimiz sarsılmazdır, sevgimiz sonsuzdur, birliğimiz yıkılmazdır.” vurgusu yaptı.

Güçlü bir irade ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Üstel, 12 Mayıs’ta görevde üçüncü yıla gireceklerine dikkat çekti, halkın ihtiyaç duyduğu büyük projeleri hayata geçirerek, 2027 hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Başbakan Üstel, açıklamasının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.