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Yabancılar tedirgin

Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Sadeghi, Kuzeydeki yatırımcıların Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının sektöre etkilerini değerlendirdi

Yabancılar tedirgin
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Hüseyin ÇİÇEK
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği yönetim kurulu üyesi Hüseyin Sadeghi, TV 2020'de konuk olduğu Cemre Akar’la 360 Derece programında önemli açıklamalar yaptı. 
Kuzeydeki yatırımcıların Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının emlak sektörüne büyük bir zarar verdiğini ifade eden Sadeghi, tutuklamaların özellikle yabancılarda tedirginlik yarattığını söyledi. 
İlk olarak iş insanı Simon Aykut'un tutuklandığını belirten Sadeghi, gerek hükümetin, gerekse inşaat sektörü ve paydaşlarının yeterli tepkiyi vermemesi üzerine tutuklamaların sürdüğünü ve korkunç boyutlara geldiğini ifade etti.

Sadeghi şunları söyledi:
“Aykut tutuklandıktan sonra Rumlar hiç durmadı, kriz derinleşti. Tutuklamalar çeşitlendi; Alman ve Macar kadınlar da tutuklandı. Panik havası gittikçe arttı. Yaşanan durum sektörde büyük bir durgunluğa neden oldu. İlk tutuklama olduğunda herkes; mimarlar, mühendisler, emlakçılar, iş insanları, yetkililer ayağa kalkmalıydı. Ancak gerekli tepki vermeyince Rumlar tutuklamalarına devam etti. Son olarak Ukraynalı bir direktör ve İsrailli bir genç yakalandı.
Son olarak tanınan Kıbrıslı Türk iş insanımız bir ülkeye gitti ancak oraya alınmadı. Bu olay KKTC vatandaşlarına da dokunmaya başladı.  İnsanlar güneye gitmeye çekinir oldu.”

Durumun Avrupa’ya sıçraması halinde ülkenin açık hava hapishanesinden bir farkı kalmayacağını anlatan Sadeghi,  hükümetin halen daha hiç bir adım atmadığını söyledi. 
Yaşananlar nedeniyle inşaat sektöründe durgunluk olduğunu anlatan Sadeghi,  bunun galeri, restoran ve diğer sektörlere de yansıdığını ve maliyeyi de etkilediğini vurguladı.
Güney Kıbrıs’ta da birçok Türk malının kamulaştırdığını anlatan Sadeghi, “ancak onlar bir takım uygulamalar, fonlara para aktarma gibi yöntemler uyguluyor” şeklinde konuştu. 
Hükumetin de karşı yaptırımlar uygulaması gerektiğine dikkat çeken Sadeghi, bir an önce önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı.
 

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025, 09:51
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YORUMLAR
İşin aslı
İşin aslı - 6 saat Önce

Rum tapulu taşınmazlarda adadaki zorunluluktan dolayı sadece Kıbrıs kökenli yada ilişkili insanlar yaşayabilir. Müteahhitler Türkiyeden gelen insanlara ev alırsanız sizde ilerde AB vatandaşı olabilirsiniz diyerek kandırdı. Yaptıkları on liralık evleri yüz liraya kazıkladılar.

Magusalı
Magusalı - 6 saat Önce

Dağları tıkıp beton yapmak ve bina yaparak pazarlamak sürdürülebilir bir ekonomi değildir. Kıbrıs Türkleri olarak karşıyız. Bu ülke bizim ülkemiz. Emlakcılığı gidip kendi ülkelerinde yapsınlar.

Magusalı
Magusalı - 6 saat Önce

Ülkemize uygun olmayan inşaatlar yapıldı. Yabancılara üç katı fiyata satılıyor. Kara para aklamada bu binalar kullanılıyor. Bizim ülkemiz kanun. Dışılığa itiliyor. Hiçbiri satılmasın.

Magusalı
Magusalı - 6 saat Önce

İşadamı yabancı, mühendis işçi yabancı, malzeme ithal, çakal , kum dağdan bedava, akıcı yabancı, kazanılan para yabancıya gidiyor. Bunun neresi ekonomi. Batsın böyle ekonomi. Bize kanun dışılığı ve pisliği yaşıyor. Çevre mahvedildi. Denizlerimiz kirlendi.

Doğru Söz
Doğru Söz - 4 saat Önce

Bir ülke ki 3250 km kare. Ve tek yapılan parsel parsel ülkeyi sat. Ulan nüfus yoğunluğu GAZZE ve Malta gibi oluyor. Bundan vahim bir rezalet mi okur? TÜRKIYE buraya sığmaz. Bunu anaokul çocukları bile bilir yahu.

Magusalı
Magusalı - 3 saat Önce

Ben Türkiye’yi kastetmiyorum. Adam bir ev satın almış. Yahudilerden bahsediyorum. Pasaporta bakmayınız. Gelenlerin büyük çoğunluğu yahudi kökenlidir. Art niyet oradadır.

Magusalı
Magusalı - 3 saat Önce

Hafta sonları ara sora iskele sahiline gidiyorum. Nerede ise İskeleli yok. Hepsi yabancı. Genç insanlar. Turist değiller. Burada kalıyorlar. Burada işleri ne. Bankaya gidiyorum. Üç kişiden biri yine yabancı. Her bankada Rusça bilen eleman altınmış. Bu normal bir olay değildir.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 44 dakika Önce

Yağmalayıp Gelene Gidene Koçanlayıp Sattığımız Rum Malları Neticesi Perşembenin Geleceği Çarşambadan Belli Değilmiydi yani ?

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