Yabancılar tedirgin

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği yönetim kurulu üyesi Hüseyin Sadeghi, TV 2020'de konuk olduğu Cemre Akar’la 360 Derece programında önemli açıklamalar yaptı.

Kuzeydeki yatırımcıların Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının emlak sektörüne büyük bir zarar verdiğini ifade eden Sadeghi, tutuklamaların özellikle yabancılarda tedirginlik yarattığını söyledi.

İlk olarak iş insanı Simon Aykut'un tutuklandığını belirten Sadeghi, gerek hükümetin, gerekse inşaat sektörü ve paydaşlarının yeterli tepkiyi vermemesi üzerine tutuklamaların sürdüğünü ve korkunç boyutlara geldiğini ifade etti.



Sadeghi şunları söyledi:

“Aykut tutuklandıktan sonra Rumlar hiç durmadı, kriz derinleşti. Tutuklamalar çeşitlendi; Alman ve Macar kadınlar da tutuklandı. Panik havası gittikçe arttı. Yaşanan durum sektörde büyük bir durgunluğa neden oldu. İlk tutuklama olduğunda herkes; mimarlar, mühendisler, emlakçılar, iş insanları, yetkililer ayağa kalkmalıydı. Ancak gerekli tepki vermeyince Rumlar tutuklamalarına devam etti. Son olarak Ukraynalı bir direktör ve İsrailli bir genç yakalandı.

Son olarak tanınan Kıbrıslı Türk iş insanımız bir ülkeye gitti ancak oraya alınmadı. Bu olay KKTC vatandaşlarına da dokunmaya başladı. İnsanlar güneye gitmeye çekinir oldu.”

Durumun Avrupa’ya sıçraması halinde ülkenin açık hava hapishanesinden bir farkı kalmayacağını anlatan Sadeghi, hükümetin halen daha hiç bir adım atmadığını söyledi.

Yaşananlar nedeniyle inşaat sektöründe durgunluk olduğunu anlatan Sadeghi, bunun galeri, restoran ve diğer sektörlere de yansıdığını ve maliyeyi de etkilediğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ta da birçok Türk malının kamulaştırdığını anlatan Sadeghi, “ancak onlar bir takım uygulamalar, fonlara para aktarma gibi yöntemler uyguluyor” şeklinde konuştu.

Hükumetin de karşı yaptırımlar uygulaması gerektiğine dikkat çeken Sadeghi, bir an önce önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025, 09:51