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Hafta sonu KKTC’ye geliyor

Erdoğan, “Kıbrıs Türklerine yeni yatırımların ve projelerin müjdelerini vereceğiz” dedi

Hafta sonu KKTC’ye geliyor
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak ve TEKNOFEST'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Ziyaretimizde ayrıca Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceğiz” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Dış politikadaki yoğun gündemlerine aynı tempoda devam ettiklerine işaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak ve TEKNOFEST'te gençlerin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacaklarını dile getirdi.  Erdoğan, ziyaretlerinde ayrıca Kıbrıs Türk'lerine yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceklerini aktardı.
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

Ne seni ne de müjdeni(!) isteyen bir Kıbrıslı YOK. Müjdelerle anca yalaka ve Cehaleti uyutursun. Senin müjdelerin CEHALETE MASALLARDIR.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 4 saat Önce

KKTCye yakışır Mesaryaya Bir daha Daha BÜYÜK KÜLLİYENİN yapılacak MÜJDESİNİ verecek herhalde !

Doğru Söz
Doğru Söz @Hasan Nuri - 2 saat Önce

Birgün Karpaza gideyim dedim. Yol üzerinde 5 okul ve 10 cami var. 5 okul dringa dolu 10 cami da boş. Ama elektriğini bile karşılayanayacağımız caniler yapılmaya devam eden bir sahte dinci var. Allah kahretsin. Amin

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Hoşgeldiniz!! Elektrik müjdesini verecek. Kıbrıs Ortaçağdan kurtulacak. Rumlarda sevinçli

Doğru Söz
Doğru Söz @Doğru Söz - 2 saat Önce

Şerefsiz mahluk benim rumuzumla yazamazsın. ERDOĞAN'ın Kıbrıs Türküne olabilecek en büyük faydası bizden , KaKaTC den uzak durmasıdır. Kıbrıs Türkü olarak o pislikten o zalimden başka da birşey istemiyoruz.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 23 dakika Önce

Türkiyeden 200bin daha Türkiye vatandaşının KKTCye gelip yerleşeceği müjdesini verecek !

Doğru Söz
Doğru Söz @Hasan Nuri - 2 dakika Önce

En az bir milyon demişti zaten. Güya aklınca da gerekçe olarak Rumlar da bir milyon , masada denk olmak için nüfus da denk olmalı demişti. Bir başka imasında ise külliyen itibarındir demişti. BÜYÜK(!) filozof, der oğlu der! AMa anca CEHALETE...

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