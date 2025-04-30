Hafta sonu KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak ve TEKNOFEST'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Ziyaretimizde ayrıca Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceğiz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Dış politikadaki yoğun gündemlerine aynı tempoda devam ettiklerine işaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak ve TEKNOFEST'te gençlerin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacaklarını dile getirdi. Erdoğan, ziyaretlerinde ayrıca Kıbrıs Türk'lerine yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceklerini aktardı.

