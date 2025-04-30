Çözüm için destek istedi

Fileleftheros gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İspanya Kralı Felipe ve Başbakan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, İspanya Başbakanı Sanchez ile gerçekleştirdiği görüşmede Güney Kıbrıs’ın, 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığı sırasındaki öncelikleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Rum Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile Sanchez arasındaki görüşmede, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ışığında başlattığı ziyaretler çerçevesinde, İspanya’nın ilk AB üyesi ülke olduğunun da vurgulandığını ifade etti.

Hristodulidis, görüşme sırasında Sanchez’e, Güney Kıbrıs’ın, Akdeniz boyutu üzerinde durarak AB dönem başkanlığı sırasındaki öncelikleri, sığınmacı konusu da dahil olmak üzere Akdeniz meselelerinin ileriye götürülmesi hedefiyle, Güney Kıbrıs’ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Gelecek Temmuz ayındaki yeni genişletilişmiş gayri resmi toplantı ışığında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında da bilgilendirmede bulunan Hristodulidis, İspanya’nın, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına nasıl katkı koyabileceği konusunu da ele aldı.

Hristodulidis ile Sanchez arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ayrıca kültür, eğitim, turizm alanlarında da anlaşmalar imzalanması perspektifleri üzerinde duruldu.

Gazete görüşmede ayrıca Orta Doğu meselelerinin de ele alındığını ayrıca AB’nin gerek Orta Doğu gerekse Suriye ve Lübnan meselelerinde aktif şekilde müdahil olması gerektiğine vurgu yapıldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Madrid ziyaretinde Hristodulidis’e eşlik eden Avrupa Konularından Sorumlu Komiser Marilena Rauna’nın ise İspanyol mevkidaşı ile bir araya gelerek AB dönem başkanlığı konularını ele aldığını belirtti.

