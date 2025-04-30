Çekişmeli geçti

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı (KIBZEV) iş birliğinde düzenlenen 2. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler, Kars’ta yapılacak 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali’nde KKTC’yi temsil edecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; “Kaybedeni Olmayan Turnuva” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, ülke genelindeki 31 okuldan 115 öğrenci, 10 farklı kategoride mücadele etti.

Turnuvadaki ilkokul kategorisinde, motif, equilibrio, pentago, küre ve abluka; ortaokul kategorisinde ise abluka, kulami, pentago, küre ve mangala oyunları yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam oyunun ilk hamlesini yaparak, turnuvayı başlattı.

“Kaybedeni Olmayan Turnuva”

“Kaybedeni Olmayan Turnuva” sloganıyla düzenlenen organizasyonda, ilkokullarda; Konuklar İlkokulu birinci, Girne Doğa International School ikinci, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu ise üçüncü olurken, ortaokullarda Hala Sultan İlahiyat Koleji birinci, Lefke Gazi Lisesi ikinci, Bayraktar Ortaokulu ise üçüncü gelerek, ödül almaya hak kazandı.

Turnuvada ilkokul kategorisinde öğrenciler küre, pentago, abluka, motif ve equilibro oyunlarında yarışırken, ortaokul kategorisinde ise küre, pentago, abluka, mangala ve kulami oyunlarında yarıştı.

Tüm kategorilerde birinci gelen öğrenciler Kars’ta yapılacak 7. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’na katılmaya hak kazandı.

Tatar: Gençler geleceğin teminatıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar turnuvanın ödül treninde yaptığı konuşmada, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı’nın iş birliğinde düzenlenen KKTC 2. Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında iyi nesiller yetiştirebilmenin önemini işaret eden Tatar, gençlerin geleceğin teminatı olduklarını kaydetti.



