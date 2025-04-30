‘Devleti hiçleştiriyor’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhalefetin egemen eşitliği her fırsatta küçümseyen söylemlerde bulunarak, devleti hiçleştirdiğini söyledi.

Tatar, "Türkiye limanlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bandıralı gemilere açılacağı” yönünde ortaya atılan mesnetsiz iddianın, Rum tarafının bilindik hayal ürünü ve manipülasyona dayalı siyasetinin yeni bir örneği, çaresizlik içeren bir algı operasyonu teşebbüsü olduğunu vurguladı. Tatar, Rum tarafının ve içerideki bazı çevrelerin sahte haberler üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarının, Kıbrıs Türk halkının güçlü yürüyüşünü durduramayacağını vurguladı.

Tatar, şöyle devam etti:

“Önce belirli çevrelere sızdırılan, ardından Rum liderin sözcüsü aracılığıyla kamuoyuna servis edilen bu mesnetsiz iddia, çaresizlik içeren bir algı operasyonu teşebbüsüdür.

Alışılagelmiş Rum stratejisinden daha dikkat çekici olan ise bu spekülasyonun hemen ardından içeride, başta Sayın Tufan Erhürman tarafından ‘KKTC’den neden açıklama yapılmadı?’ denilerek devleti hiçleştiren bir şeklinde yöneltilen suçlamadır. Rum resmi ağızlarının yanılsamaya gerçeklik getirme çabasına müsaade etmeyecek bir kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı gerekli açıklamayı yapmış, GKRY bandıralı gemilere ilişkin bu iddiaların hayal ürünü olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Açıklama yapılmış, konu netleşmişken hala ‘sessizlik’ üzerinden siyasi kazanıma dair söylem üretmek, halkımızı yanıltmaya yönelik bir tutumdur. Bu, sadece spekülasyonun devamına değil, Halkımızın iradesine karşı yürütülen sinsi bir söylem kampanyasına hizmet etmektedir. Devletinin çıkarlarını gözeten herhangi bir siyasetçinin yapacağı açıklamalara, neye hizmet ettiğini de göz önünde bulundurarak, itina göstermesi gerekmektedir.

Esasen bu mesele, yalnızca limanlarla ilgili değil; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüyle doğrudan ilgilidir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, muhalefetin egemen eşitliği her fırsatta küçümseyen söylemleri ve halkın bu doğrultudaki iradesini alaya almasının, bir kez daha; Kıbrıs Türk halkının hak ettiği şekilde aktör olmasından en çok rahatsız olanların, içeriden ses yükseltenler olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Tatar, “Muhalefetin Kıbrıs Türk halkı için öngördüğü gelecek ve ortaya koyduğu vizyon Rum liderliğini bir çözüme ikna etme misyonudur. Anlaşılan, halkımızın geleceğini Rum iradesine teslim eden bu yaklaşıma 50 yılı aşkın süre devam eden yıkıcı tecrübe de ders olmamıştır. Halkımızın ihtiyacı olan, başkalarının iradesine dahil olmak, onları tatmin etmek değil, kendi iradesinin sahaya yansıması ve sahip olduğu özden gelen haklarının tesis edilmesidir.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025, 09:26