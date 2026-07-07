Dünyanın gözü Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği dün başladı. Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlayan Erdoğan, zirve kapsamında aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu 32 devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek.

Ankara'da yarın 36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında, Beştepe'de 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.

Bu isimlerden en dikkat çekici olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'la görüşme öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir bilgi mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz 2026 tarihinde yani bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bu arada Erdoğan, Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki ikili temaslar çerçevesinde yapıldı.

İşbirliğinin önemine dikkat çekti

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığını belirterek, son dönemde yapılan yatırımlar sayesinde NATO'nun askeri kapasitesinin güçlendiğini söyledi.

Rutte, savunma harcamalarının füze, mühimmat ve askeri kabiliyetlere dönüştüğünü ifade ederek, ittifakın caydırıcılığını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ekonomik büyüme ve istihdama da katkı sağlayacağını belirten Rutte, Ukrayna'daki savaşın güvenlik yatırımlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin NATO içindeki konumuna da değinen Rutte, Türkiye'nin ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Türk savunma sanayisinin son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Rutte, yaklaşık 3 bin firmanın faaliyet gösterdiği sektörde üretilen sistemlerin NATO tarafından etkin şekilde kullanıldığını ifade etti.

ASELSAN'ı örnek gösteren Rutte, Türk savunma sanayisinin yalnızca Türkiye'nin değil, NATO müttefiklerinin de ihtiyaçlarına katkı sağladığını belirterek, Türkiye'nin NATO, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD ile savunma alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Radev ile görüştü

Öte yandan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Görüşmede Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini ifade ederek, çeşitli alanlarda ortak çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, Bulgaristan'daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini vurgulayarak, Bulgaristan'ın bu konuya hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Bulgaristan Başbakanı Radev'i, Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.



Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026, 10:07