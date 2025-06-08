Görüşmeyi kabul etmedi

Donald Trump ile dünyanın en zengin insanı Elon Musk, arasındaki tartışma, dünya gündemindeki yerini koruyor. Trump, Musk sorulduğunda, "Düşünecek çok daha önemli işlerim var" dedi. Epstein paylaşımını silen Musk ise dolaylı eleştirilerini sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile dünyanın en zengin insanı Elon Musk, dostluğu bozuldu.

Musk'ın, yönetimdeki görevinin sona ermesinin ardından karşılıklı açıklamalarla ikilinin arasındaki anlaşmazlık kamuoyuna yansıdı. Dünya, iki gündür Trump ile Musk'ın kavgasını konuşuyor.

Son olarak Trump, Musk'ın kendisiyle görüşmek istediğini, ancak kendisinin bu konuşmayı istemediğini söyledi. Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikan Başkanı, "Benim düşünecek çok daha önemli işlerim var." dedi. Trump, "Umarım Tesla'da işleri yolunda gider." diye de ekledi.

Musk'ın şirketlerinin devletten aldığı destek hakkında da konuşan Trump, "Çok parası var ve çok fazla sübvansiyon alıyor. Bununla ilgileneceğiz. Ancak hem ülke için hem de onun için adil olması gerekiyor." dedi.

Yeni bir parti fikri

Bu arada Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri'nin ortada duran yüzde 80'ini temsil edecek yeni bir siyasi parti kurulmasını önerdi.

Musk'ın yakın çevresinden bir isim, Tesla'nın CEO'sunun, Trump'la ilişkisini düzeltmeyi düşündüğünü söyledi.

Musk sosyal medyada ve ardından dünya kamuoyunda büyük ses getiren, ABD Başkanı Donald Trunmp'ı Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren X hesabından yaptığı paylaşımı da sildi

Trump-Musk kavgası nasıl alevlendi?

Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı bütçe tasarısına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tasarıyı "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti. Musk, "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında Elon Musk'ın vergi indirimi yasasına yönelik eleştirilerine cevap vermiş ve Musk'ı "her zaman sevdiğini" ancak son eleştirileri nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti.

Elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk'ı rahatsız ettiğini aktaran Trump, "Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu, ancak sonradan sorun çıkardı." diye konuşmuştu.

Elon Musk daha sonra Trump'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap vererek, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu. Ne kadar nankör" ifadelerini kullanmıştı.