Kaçak değil resmi olsun

Ömer KADİROĞLU

Kuzeydeki et fiyatlarının ucuzlamaması nedeniyle ev ihtiyacını güneydeki kasaplardan karşılayan KKTC vatandaşları, kaçakçılık yapılıyormuş gibi algı yaratılmasının üzücü olduğunu söylüyor. “Biz mecburiyetten güneyden et alıyoruz” diyen vatandaşlar, et ithaline izin verilmesi halinde rekabetin olacağını ve dengenin sağlanabileceğini belirtiyor.

Ne dediler?..

Savaş Tayançlı

“Güneyden kuzeye et kaçakçılığının artarak devam etmesinin nedeni kuzeyde et fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Kasaplarda kıyma 900 liraya satılıyor. Güneyse ise kuzeydekinin yarı fiyatına kıyma almak mümkün. Bu nedenle herkes gidip oradan alıyor. Ben de gidip güneyden alıyorum çünkü başka şansımız yoktur. Kaçak olarak değil de izinli olarak et alınabilse çok iyi olacaktır. Hatta izin verilirse buradaki fiyatlar da düşebilir ancak buradaki kasaplar buna müsaade etmez. İnsanlar gidip oradan alacak ya da buradaki fiyatlara da müdahale edecek ve düşürecek diğer türlü yerlerinde oturup kalma ile bu iş olmaz.”

Mehmet Kiracıoğluları

“Güneyden et alımı giderek artıyor ve bunun nedeni insanların ihtiyaçlarını ucuz olarak karşılamaya çalışmasındandır. Ben de gidip oradan alıyorum. Muhakkak haftada bir gidip oradan et alıyoruz çünkü buradaki fiyatlar güneye göre çok daha yüksek. Kilosu 12 Euro’dan et 8 Euro’dan kilosu yağsız kıyma alıyorum.”

Ali Halimoğlu

“Güneyden et alımı hız kesmeden hatta artarak devam ediyor. Bunun nedeni devletin kuzeydeki hayvancıya destek vermemesidir. Hayvancıya destek sağlanmadığı için et fiyatları bizde çok pahalıdır. Herkesin durumu ortada ve kim olsa oradan gidip alacak. Ben özellikle değil ama güneye geçtiğim zaman oradan etimi alıyorum. Oradaki et fiyatları ile bizdeki et fiyatları arasında 300-400 lira fark vardır. Devlet buradaki hayvancıyı desteklese bu fiyatlar düşecektir. Buna bir çare bulabilirler bu kadar aciz olmamaları gerekiyor.”

Sait Sökmez

“Güneyden et alımının artarak devam etmesinin nedeni kuzeyden daha ucuz olmasıdır. Herkes gidip güneyden alıyor. Ben de güneye sırf et almak için gidiyorum. Güneyden et almak isteyenlere izin verilmesi daha güzel olacaktır. Halka izin verseler ve “istediğiniz kadar et alabilirsiniz” deseler bu yanda hiç kasap kalmaz. Onlar Avrupa olmasına ve Euro yüksek olmasına rağmen eti bizden çok ucuza satıyorlar. Yetkililerden de artık bir beklentimiz yoktur çünkü bu sorunları çözecek yetkili yoktur.”

Tufan Ergüvercin

Güneyden et alımının artmasının nedeni kuzeyde çok pahalı olmasıdır. Et güneyde ucuz olduğu için herkes oraya gidip alıyor. Rekabet olması adına halka et alımında sınır veya yasak koymamaları izin vermeleri gerekiyor. Ha izin vermeyeceksen de buradaki et fiyatlarını hayvancıları destekleyerek düşüreceksin ki ekonomin güneye kaymasın.”

Hanife Evlat

“Çok tercih etmesem de daha ucuz olduğu için eti güneyden alıyorum. Bu işe izin verilse daha iyi olacaktır. İzin de vermeyeceklerse bu taraftaki et fiyatlarını da uygun hale getirecek şekilde çalışmalar yapmaları şarttır.”

Mehmet Paşa

“İnsanlar ucuzluk neredeyse oradan alışveriş yapıyor. Ben de gidip oradan alıyorum. Kuzeyde et fiyatlarını düşürürlerse güneye sadece gezmeye gider etimizi de ihtiyaçlarımızı da buradan alırız.Ama bu şartlarda buradan almam. Etimi peynirimi hatta geçen gün tavuk bulyonu bile oradan aldım. Başka ülkede bunların yaptığını bir siyasi yapsa bir dakika durmaz istifa ederdi ancak bunlar o koltuklara kök saldılar. Bu halka da müstahaktır hep birlikte sürünelim.”

Fatma İsmail

Güneyden kuzeye hız kesmeyen hatta artan et kaçakçılığının nedeni burada et fiyatlarının çok pahalı olması güneyde ise yarı fiyatına olmasıdır. Ben de ucuz olduğu için etimi güneyden alıyorum. Bu işe kaçak yollardan değil de izin verilse çok daha iyi olur. Buradan bir kilo alacağınıza güneyden iki kilo alırsınız. Bu işin bir düzene girmesini istiyoruz.”