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Büyük ilgi görüyor

Dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen de bayram tatilini Kıbrıs’ta geçiriyor

Büyük ilgi görüyor

Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın yaşayan en uzun boylu insanı” olarak geçen Sultan Kösen dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.  Boyu 2 metre 51 santimetre olan Kösen, Ercan Havalimanına iner inmez büyük bir ilgiyle karşılandı. 
Kösen, görenleri hem şaşırttı hem de sevindirdi.
 Vatandaşlar, Sultan Kösen’le bol bol fotoğraf çektirdi. Özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gören Kösen, Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
 Ziyareti boyunca çeşitli etkinliklere katılması beklenen Sultan Kösen’in KKTC turu, şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.
 

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025, 06:07
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