Yola düşecek gibi

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin dört bir tarafındaki anayollarda reklam tabelalarında hem artış hem de kuralsızlıklar dikkat çekiyor.

Özellikle Lefkoşa-Girne anayolunun sağında ve solunda sık aralıklarla konulan dev reklam tabelaları hem çevre, hem de trafik güvenliği açısından ciddi tehlikeler yaratıyor. Yol kenarlarına yerleştirilen ve her rüzgarlı havada kopup savrulan dev reklam tabelaları bu yolu kullanan sürücülerin riske atıyor. En küçüğü iki salon araç boyunda olan ve demir profillerden oluşan tonlarca ağırlıktaki dev reklam panoları bir fırtına çıktığı zaman yerlerinden sökülerek yol kenarlarına düşüyor. Vatandaşlar yollardaki tabela sayısının arttığını belirterek, önlem alınması gerektiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta ve gelişmiş ülkelerde benzeri bir durumun yaşanmadığına dikkat çeken vatandaşlar, KKTC yetkililerinin bu konuda ilgisiz kalmasını eleştirdi.



