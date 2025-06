Tümü geri gelecek

Bakanlar Kurulu’nun 12 kişinin ihraç emrini kaldırma kararıyla ilgili tartışmalar sürerken, ülkeye yeniden gelecek olan isimlerin kabarık suç dosyası bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan listeye göre;

Gökhan Bitik, Assen Miladinov Andonov n/d Shenol Myumyun Adem,Ömer Sürek, Müslüm Taşdemir, Kemal Saparov, Bülent Polat, Soner Avşar, Umur Köylü, Burak Can Alhan, Mustafa Kılıç, Mehmet Göğsüaçık, Simge Bekci’nin ülkeye giriş yasağı kaldırıldı.

Kurul kararında Gökhan Bitik, Assen Miladinov Andonov n/d Shenol Myumyun Adem,Ömer Sürek ve Müslüm Taşdemir’in ailelerinin KKTC vatandaşı olduğunu belirtirken, diğer 8 kişinin de ailelerinin uzun süre ülkede yaşadığı kaydedildi.

Suç geçmişlerine bakıldığında ülkeye giriş yasağı kaldırılan Umur Köylü; 2017 yılında Haspolat’ta bir şahsın aracını kundaklandığı için hapse mahkum edildi ve cezası bitince ihraç edildi.

Burak Can Alhan; 18 Ocak 2025 tarihinde Girne’de bir kişinin ağır yaralandığı ve 11 zanlının karıştığı kavgada olayıyla ilgili tutuklandı. Zanlı, kavga, rahatsızlık suçlarından yargılandı ve cezası bitince hakkında ihraç emri çıktı.

Ömer Sürek; 2018 yılında polisi darp, görevinden men ve rahatsızlık, karakol basma, polise küfür etme suçları işledi. Yargılanıp, hapis yattıktan sonra ihraç edildi.

Mehmet Göğsüaçık; 2024 yılında Lefkoşa’da yaralanmayla sonuçlanan kazaya yol açtı.