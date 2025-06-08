Bayram bereketi

Suna ERDEN

Kurban Bayramı münasebetiyle Türk Hava Yolları, Pegasus, AJet ve Sun Express’in Ercan’a yönelik uçuşlarında ciddi artışlar oldu. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; en yoğun uçuş bugün ve yarın gerçekleşecek. Ercan Havaalanı bugün 100, yarın da 109 sefere ev sahipliği yapacak. Bayramı kapsayan 5 günlük süre içinde geliş ve gidişlerin toplamı 499 sefere ulaşacak.

Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf havaalarına yönelik uçuşlardaki artış da dikkat çekiyor. Larnaka’ya bugün iniş yapacak uçak sayısı 115, Baf’a ise 47 olacak. İki hava alanına bir günde sadece iniş yapan uçak sayısı 162 olacak. Yarınki programa göre Larnaka’ya 89, Baf’a ise 23 uçak iniş yapacak.

Oteller doldu

Kurban Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’taki 5 yıldızlı otellerin büyük bir kısmı yüzde yüz dolulukla çalıştı. Otellerin dolu olması nedeniyle iç piyasadan tedarik edilen ürün miktarının iki katın da üzerinde artış gösterdiği bildirildi.

Diyalog gazetesinin görüşlerine başvurduğu otel yöneticileri Kurban Bayramındaki doluluğun sevindirici olduğunu, adaya gelen turistleri memnun etmek için tüm çalışanların seferber olduğunu söyledi.

İlk 3 günün uçuş raporu

Elde edilen bilgilere göre; Ercan Havalimanı 5 Haziran Perşembe 98 sefere, bayramın birinci günü olan 6 Haziran Cuma günü 98 sefere, bayramın 2’inci günü olan 7 Haziran Cumartesi 94 sefere ev sahipliği yaptı.

Bugünkü sefer sayısının 100, bayramın son günü olan yarın ise 109 sefere ev sahipliği yapılacak.

Bayram sürecinde 258’le Pegasus Hava Yolları, 120 seferle AJET, 89 seferle THY, 32 seferle Sun Express yapmış olacak.

En fazla uçuş ise İstanbul-Ercan arasında gerçekleşmiş olacak.