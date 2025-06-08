Federasyona destek

Rum Komünist AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun davetiyle adaya gelen Çin Komünist Partisi heyeti temaslar yapıyor. Temasları sırasında Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile de görüşen Çin heyeti, Kıbrıs sorununa federal çözüm çabalarına destek verdi.

Haravgi gazetesi, Stefanu ile Çinli yetkililerin Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını kaydederek, görüşmede Kıbrıs sorununa ağırlık verildiğini ve Stefanu’nun Çinli yetkililere Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

Gazete, Çinli heyete başkanlık eden Liu Jianchao’nun, Çin’in Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler kararları uyarınca iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çerçevesinde çözülmesini desteklediğini söylediğini belirtti.

Gazete, bir diğer haberinde de Jianchao’nun Güney Lefkoşa’da düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yaptığını ve konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın Çin-AB ilişkilerinde daha aktif rol alması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Jianchao, Çin’in son zamanlarda, geçmiş döneme kıyasla Güney Kıbrıs’tan daha fazla ürün ithal ettiğine de dikkat çekti.



