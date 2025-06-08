Temmuz’da New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalarını sürdürdüğü, Temmuz ayında garantörlerin de katılımıyla 5’li konferansın New York’ta gerçekleşeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü kutlamalarından sonra gerçekleştirilecek ikinci gayri resmi genişletilmiş görüşmenin, “Sonuç vermesi beklenmese de BM’nin üstlendiği çabaların hangi noktada olduğuna dair net bir görüntü vereceğini” yazdı.

Kıbrıs sorununun, yeni gayri resmi genişletilmiş görüşme öncesinde BM Güvenlik Konseyi’nin huzuruna gideceğini yazan gazete, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın, son kez adadaki durum hakkında bilgilendirme yapacağını ardından da emekli olacağını kaydetti.

Haberde, iki sürecin birbiriyle doğrudan bağlantısı olmamasına karşın aynı konunun ele alınacağına işaret edilerek “Güvenlik Konseyi’ne yapılacak bilgilendirme adadaki durumun ve Genel Sekreterliğin çabaların bulunduğu noktayı göstereceği, ardından gerçekleştirilecek gayriresmi genişletilmiş görüşmede ise geçen Mart’ta başlayan çabanın ilerleme olasılıklarını ortaya koyacağı” belirtildi.

Colin Stewart’ın yerine atanacak kişinin seçilmesi için Genel Sekreterliğin, Rum yönetimine bilgi vereceğini ve “ev sahibi ülke olarak” Güney Kıbrıs ile istişare etmesinin beklendiğini yazan gazete “Kıbrıs Türk liderliği gibi diğer müdahillere de bilgi verilecek” ifadesini kullandı.

Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile önceki gün görüşen Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Mart ayında Cenevre’deki gayriresmi genişletilmiş görüşmede kararlaştırılıp ilerleme kaydedilen bazı konular ve beklenen ilerlemenin kaydedilemediği konular hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Habere göre, Yerapetridis Yunanistan’ın “Uzlaşılmış çözüm çerçevesine ve New York’ta gerçekleştirilecek yeni gayriresmi genişletilmiş görüşmede Kıbrıs sorununun özüne dair görüşme yapılması gereğine” bağlılığını yineledi.