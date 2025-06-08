Vatandaşlar da katıldı

Ergün YAHAT

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Üstel Üstel, Türkiye’nin varlığının Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıdığını ifade etti.

UBP Gazimağusa İlçe binasında, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, parti teşkilatları ve halkın katılımıyla bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Üstel bayramlaşma ziyaretine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini de sundu.

Ayrıca, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü'nün doğum günü de kutlandı. Nahit Öncü, “Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza bakanlarımız milletvekilleri ve üyelerimize teşekkür ederizm”dedi.

