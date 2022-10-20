Gündem enerji krizi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Avrupa'yı etkileyen enerji krizi, ekonomik durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve dış ilişkiler gibi konuları görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya gelecek. Brüksel’de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla başlayacak AB Liderler Zirvesi, 2 gün sürecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

Zirvenin ilk günündeki “Ukrayna” oturumuna, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de video konferansla bağlanacak.

Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı güvenlik durumu, alınacak tedbirler ve son gelişmeler liderler tarafından değerlendirilecek. Liderler, Ukrayna’ya sağlanacak desteği de görüşecek.

Enerji odaklı zirve

Zirvenin ana konusu ise Avrupa’daki enerji krizi olacak. Liderler, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının durumunu ve enerji arz güvenliğini tartışacak.

Enerji krizine karşı alınacak yeni önlemler ve enerji talebinin azaltılması gibi konuların ele alınacağı zirvede, enerji krizinin ekonomiye olan etkileri de değerlendirilecek.

Zirvede, enerjiye talebi azaltmaya, arz güvenliğini sağlamaya ve fiyatları kontrol altına almaya odaklanılacak.

Zirvede, liderler arasında en sert tartışmanın doğal gaza tavan fiyat uygulanması konusunda yaşanması öngörülüyor.

İkinci gün oturumlarında ise dış ilişkiler başlıkları tartışılacak. AB-Asya ilişkilerini değerlendirecek liderler, özellikle Çin konusuna odaklanacak.

Ayrıca, liderler kasım ayındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile aralık ayındaki AB-ASEAN zirvesine hazırlıkları değerlendirecek.