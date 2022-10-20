‘41 milyon TL’lik  yatırım yaptık’

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, pandemi nedeniyle belediye gelirlerinin yarıya düştüğünü, buna rağmen 4 yıllık sürede Değirmenlik beldesine 41 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını açıkladı.

Karavezirler, 6 milyon TL’lik bir yatırımla, beldedeki ova ve mandıra yolunu 191 kilometreye çıkarmayı üç yılda tamamladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Karavezirler, 4 yıllık hizmet döneminde Değirmenlik beldesine verdikleri hizmetleri, bir basın toplantısı düzenleyerek paylaştı.

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde de belediye başkan adayı olan Karavezirler, planları hakkında da bilgi verdi.

Değirmenlik Belediyesi Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Belediye tarafından hazırlanan Bölgesel Stratejik Gelişim Planı hakkında da sunum yapıldı.

Bölge için ilk kez hazırlanan ve uzun vadeli bir yol haritası çıkartarak, gelecek süreç için zemin oluşturması planlanan Bölgesel Stratejik Gelişim Planı’nın hazırlanışı ve amaçları hakkında da bilgi verilerek, çalışmanın “eşitlik, katılımcılık ve bilimsellik” ilkeleri çerçevesinde bugünü uygularken yarını planlama genel hedefiyle yapıldığı belirtildi.

Sunumun ardından, Karavezirler, bir konuşma yaparak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eşitlik ve partiler üstü bir anlayışla hizmet verdik

Karavezirler, toplantıda yaptığı konuşmada, 252 km2 yüz ölçümüne sahip ve sınırları içinde 18 köy ve 21 muhtarlığı olan Değirmenlik Belediyesi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinin en büyük coğrafi alana sahip ikinci belediyesi olduğunu kaydederek, görevde oldukları 4 yıl boyunca, sözünü verdikleri gibi, beldeyi ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi. Karavezirler, emeklerinden dolayı belediye meclisi üyelerine teşekkürlerini sundu.

Her beldede eşitlik ve partiler üstü anlayışla hizmet verdiklerini belirten Karavezirler, temel hizmet alanlarında yaptıkları çalışmaları aktardı.

Su sorunu diye bir şey kalmadı

Karavezirler, göreve ilk geldiklerinde beldede su problemleri yaşanıyor olduğunu, bu sorunu çözmek adına altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve mevcut bir su kuyusuna, üç tane daha ekleyerek, beldenin kesintisiz su alabilmesini sağladıklarını ifade etti.

Türkiye’den gelen sudan faydalanmayan bölgelerin su kuyularından su aldıklarını dile getiren Karavezirler, suyun gelmesinde herhangi bir problem olması durumunda, Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale ve Dilekkaya’ya su sağlayacak bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

AFAD ekibi kurduk

14 aracın alınmasıyla, araç filosunu da genişlettiklerini anlatan Karavezirler, yeni araçlar sayesinde evsel atık toplamayı her bölgede haftada bir olacak şekilde düzenlediklerini söyledi.

Karavezirler, olağanüstü afet durumları için de bir afet ve acil durumu ekibi kurduklarını ve bir araç tahsil ettiklerini kaydetti.

6 milyon TL’lik yatırımla, 3 yıl içerisinde ova ve mandıra yolunu 191 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Karavezirler, bu anlamda verilen sözleri tuttuklarını ifade etti.

Borcu olmayan bir belediyeyiz

Değirmenlik Belediyesi’nin mali durumu hakkında bilgi veren Karavezirler, birkaç aylık ek mesai ve piyasa ödemeleri dışında, borcu olmayan bir belediye olduklarını söyledi.

Devlet bütçesinden belediyelere yapılan katkı paylarının gerçekleşen yerine öngörülen rakamlar üzerinden yapılmasından dolayı 4 yılda yaklaşık 37 milyon TL’lik bir kayıp yaşadıklarını ifade eden Karavezirler, bu ödemelerin gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılmasının önemine dikkat çekti.

Hükümetlerin sık değişmesinden dolayı yaşadıkları sıkıntılara değinen Karavezirler, projelerinin bu nedenle sürekli yarım kaldığından yakınarak, uzun vadeli hükümetler temennisinde bulundu.

Tüzüklerimizin geçmesi engelleniyor

Gelirlerini artırmak amacıyla hazırladıkları “Su Tüzüğü” ve “Ercan Tüzüğü”nün “seçimin yaklaşması nedeniyle” İçişleri Bakanlığı tarafından engellendiğini öne süren Karavezirler, “Geçmişte hiçbir İçişleri Bakanı ile bunu yaşamadık. Halka hizmet sunacağımız gelirlerimizin artması istenmiyor” dedi.

