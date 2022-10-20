Halktan yetki istedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği açılış töreninde yaptığı konuşmada halka seslenerek, “Yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin Türkiye’yi büyütelim, Türkiye’yi kalkındıralım. Yetkiyi verin esnafın, sanayicinin, işçinin, çiftçinin, gençlerin yüzü gülsün. Endişeniz olmasın Türkiye’nin önü açık, açacak olan da sizsiniz” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otogar alt geçidi ve Kent Meydanı Öğrenci Yurdu ile çeşitli alt yapı ve sosyal tesislerin açılış törenine katıldı.

CHP'li belediyelerin yaptığı çalışmalardan övgüyle söz eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Arkadaşlarımıza her zaman ‘Halka hizmet hakka hizmettir' diye söylüyorum. 20 yıldır yurt sorunun çözemediler. Allah nasip eder iktidara geldiğimizde bir yılda yurt sorununu çözeceğiz. Her anne baba oğlunu, kızını rahatlıkla yurtlara gönderecek gözü arkada kalmayacak. Halka hizmet etmeyi temel ilke edindik.

Halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok. Karneleri seçim zamanı önünüze gelecek. Notları siz verip, iktidarını siz değiştireceksiniz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama 5'li çetelere hizmet edenleri alıp iktidarı değiştirin. Şimdi yeni ve güçlü bir Türkiye zamanı.”Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“6 siyasi partiyi bir araya getiren demokrasidir, size hesap vermektir, kucaklaşmaktır kamplaşmak değil, bizi bir araya getiren kimsenin yaşam tarzı ve inancını sorgulamamaktır. Dünyanın bu kadar sorunu varken insanları kamplaştırmak Türkiye'nin gündemi almamalıdır. Tabanlarını güçlü tutmaya çalışıyorlar ama tabanları çözülüyor. Onlar da gerçeği görüyorlar çünkü. Söz veriyoruz; bütün sorunlarını çözeceğiz.”