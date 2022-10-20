‘Destek verilmeli’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, Lefkoşa’nın güneyinde düzenlenen Economist toplantısında yaptığı konuşmada, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla yapılan ticaretin yaygınlaşmasına çalıştıklarını söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Stewart, adanın birleşmesine; ticaret ve iş bağlarının yaygınlaşması ve bunları destekleyecek altyapı sağlanmasından başka hiçbir şeyin daha fazla katkı sağlamayacağını da ifade etti.

Stewart konuşmasında, adadaki iki taraf arasında daha çok ekonomik faaliyetin ticari açıdan mantıklı olduğunu ve bunun iki taraftaki Kıbrıslıların yaşamları üzerinde olumlu bir etkisi olacağı inancını yineledi.

Her kademeli iyileştirmenin Kıbrıs sorununun karşılıklı kabul edilebilir çözümüne giden yolu açacağını da dile getiren Stewart, Kuzey’deki kötü ekonomik durumun çözüm perspektiflerini baltaladığını ve bazılarının hâlâ inanmaya devam ettiği gibi, Kuzeyin bir çözüme doğru hareket etmesine yardımcı olmadığını öne sürdü.

Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla gerçekleştirilen ticareti yaygınlaştırmak, banka işlemleriyle ilgili zorlukları aşmak ve geçiş noktalarındaki tıkanıklığı hafifletmek için çalıştıklarını da dile getiren Stewart, artan ticaretten kaynaklanan doğrudan bir karşılıklı fayda olduğunu belirtti.

Stewart, esaslı bir ilerleme kaydedilmekte olduğunu da dile getirerek mevcut tempoyla Yeşil Hattaki resmi ticaretin, işlenmiş hayvansal olmayan gıda ürünleri dahil olmak üzere, yıl sonuna kadar ikiye katlanacağını ifade etti.

Stewart, Kuzey’den Güney’e yönelik ticaretin, iki taraf arasındaki ticari ilişkilerin yaygınlaşmasıyla desteklenmesinin ayrıca önemli olduğunu da sözlerine ekledi.