‘Girne’de sürpriz gelişme olacak’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Fırat Ataser’e destek kararı aldığını açıkladı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’ne aday çıkarmadık, Fırat Ataser’i destekliyoruz” dedi.

YDP, Lapta’nın Kahveler bölgesinde bulunan Lapta Alsancak Çamlıbel örgüt binası önünde açık hava toplantısı düzenledi.

Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı ve bağımsız başkan adayı Fırat Ataser de yer aldı.

Toplantıda konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 6 Aralık seçimlerinde YDP’nin Girne bölgesinde önemli sürprizler yapacağını söyledi.

Arıklı, “6 Aralık akşamı hep birlikte bayram yapacağız” ifadelerini kullandı.