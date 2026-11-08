‘Cepten harcama olmayacak’

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni dönemde sağlık ve eğitim hizmetlerinin güçlendirileceğini belirterek, “İnsanlarımız sağlıkta ve eğitimde cepten harcama yapmak durumunda kalmayacak” dedi. İncirli, devlet kurumlarında eşitlik, adalet ve liyakat anlayışını hâkim kılacaklarını da söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli ve ekibini Osmanağa Kültür Evi’nde düzenlenen etkinlikle tanıttı. Etkinliğe CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar, bazı belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Sermet Nereli ile birlikte İskele’yi adım adım gezerek bölgenin sorunlarını yerinde incelediklerini söyledi. Nereli’nin plan ve projeleriyle İskele’nin potansiyelinin ortaya çıkarılacağına inandığını belirten İncirli, CTP’li belediyelerin insan hayatına dokunan projelerle hizmet verdiğini ifade etti.

“Halk sandıkta yapılanların hesabını soracak”

Mevcut hükümetin miadının dolduğunu ileri süren İncirli, 6 Aralık’ta yapılacak seçimlerin değişim açısından önemli olduğunu belirtti. İncirli, halkın özgür iradesiyle sandıkta kararını vereceğini ifade ederek, CTP’nin hem yerelde hem de genelde iktidara gelmeye hazır olduğunu söyledi. Göreve gelmeleri halinde devlet kurumlarını güçlendireceklerini kaydeden İncirli, yurttaşların devlet dairelerinde işlerini halletmek için aracı veya siyasi yakınlık aramak zorunda kalmayacağını belirtti. İncirli, ülkeyi eşitlik, adalet ve liyakat ilkeleriyle yöneteceklerini dile getirdi. Sağlık ve eğitim alanındaki eksikliklere dikkat çeken İncirli, her iki alanda da planlı ve nitelikli bir dönüşüm gerçekleştireceklerini söyledi. Sağlık hizmetlerinde yeni bir sistem kuracaklarını belirten İncirli, yurttaşların hastanelerde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmayacağı bir düzen oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Eğitimde ise bölgesel fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldıracaklarını kaydeden İncirli, Karpaz’dan Mağusa’ya, Yeşilırmak’tan Girne’ye kadar bütün çocukların eşit eğitim fırsatlarına sahip olacağını söyledi. İncirli, “İnsanlarımız sağlıkta ve eğitimde cepten harcama yapmak durumunda kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Nereli: Herkesin belediye başkanı olacağım

İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli de konuşmasında, belediyecilik anlayışlarının temelinde eşitlik ve ayrım gözetmeden hizmet bulunduğunu belirtti.

“İnsanların derdi hangi siyasi görüşten olduklarından çok daha önemlidir” diyen Nereli, seçimlerin gelip geçici, İskele’deki birlik ve beraberliğin ise kalıcı olduğunu söyledi.

Sadece kendisine oy verenlerin değil, İskele’de yaşayan herkesin belediye başkanı olacağını vurgulayan Nereli, seçim sonrasında insanların birbirine sırtını dönmediği, farklı görüşlere sahip yurttaşların birbirine saygı duyduğu bir kent hedeflediğini ifade etti.

İncirli, Surlariçi’nde yurttaşlarla buluştu

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, İskele’deki etkinliğin yanı sıra Lefkoşa Surlariçi’nde de yurttaşlarla bir araya gelerek bölge halkının sorunlarını ve önerilerini dinledi.