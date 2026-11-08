Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin aday tanıtım şöleninde yaptığı konuşmada gençlere yönelik önemli bir projeyi açıkladı. Üstel; Türkiye’deki bedelli askerlik modelinin KKTC’de de uygulanacağını, yurt dışında çalışma veya eğitim şartı aranmayacağını ve düzenlemenin yeni hükümetin Meclis’ten geçireceği ilk yasa olacağını açıkladı.

Gençlerin karşılaştığı sorunlardan birinin askerlik nedeniyle yurt dışında çalışmak veya eğitimlerine devam etmek zorunda kalmaları olduğunu belirten Üstel, bu durumun aileleri de etkilediğini söyledi. Askerlik hizmetinin önemine dikkat çeken Üstel, buna rağmen askerlik yükümlülüğünün gençlerin eğitim, çalışma ve aile kurma planlarının önünde engel oluşturmaması gerektiğini ifade etti.

Şölen düzenlendi

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) milletvekili, 18 belediyenin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adayları, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “Büyük Buluşma” Aday Tanıtım Şöleni’nde kamuoyuna tanıtıldı.

Saat 15.00’te başlayan şölen kapsamında adayların tanıtımı öncesinde de konuşan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, “UBP’nin tek başına iktidar yürüyüşünü başlattığımız büyük buluşmaya hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Adayların tanıtımı öncesindeki kürsü konuşmasına geçmeden önce katılımcıları selamlayarak başlayan Üstel, UBP’nin devletin kuruluşunda rol oynayan ve ülkenin egemenliğine, eşitliğine ve özgürlüğüne sahip çıkan bir parti olduğunu söyledi.

Üstel, “Burada devleti kuran iradenin sahipleri var. Burada cumhuriyetine, egemenliğine, eşitliğine ve özgürlüğüne sahip çıkanlar var. Burada ülkenin en büyük projelerinin mimarları var. Halkına hizmet etmeyi her şeyin üzerinde tutan, çalışan, üreten bir parti var. Burada zaferden zafere, iktidardan iktidara koşan UBP var. İktidar için buradayız, bu ülkeye duyduğumuz sevdayla buradayız” ifadelerini kullandı. Son beş yılda gerçekleştirilen yatırımlara değinen Üstel, sağlık, ulaşım, enerji, tarım, hayvancılık, spor ve teknoloji alanlarında projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Üstel, “Az önce son beş yılda yaptıklarımızın sadece bir bölümünü izlediniz. Onlar beş yıl konuştu, biz UBP olarak çalıştık. Yollardan hastanelere, havalimanından enerjiye, tarımdan hayvancılığa, spordan teknolojiye her alanda büyük işlere imza attık. Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarla geleceğe taşıdık” dedi. Kadınlara destek verdiklerini, gençleri ev sahibi yaptıklarını, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Üstel, hayvancılara destek sağladıklarını, memur ve emekli maaşlarını zamanında ödediklerini ve maaş artışları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Üstel, “Anavatan Türkiye ile el ele yürüdük. Devletimizin bayrağını dünyada dalgalandırdık. Onlar konuştu, biz başardık. Onlar yıktı, biz UBP olarak yaptık” diye konuştu.

Gençlere sahip çıkacağız

Üstel, gençlere yönelik çok sayıda proje ve destek programları bulunduğunu ifade ederek, muhalefetin gençlere yönelik projelerini sorguladı.

Üstel, “Onlarca destek açılımımız, projemiz var. Gençler için tek bir projeleri olduğunu duyanınız var mı? Biz gençlere sahip çıkacağız derken sözde değil, özde sahip çıkarız” dedi.

Gençlerin karşılaştığı sorunlardan birinin askerlik nedeniyle yurt dışında çalışmak veya eğitimlerine devam etmek zorunda kalmaları olduğunu belirten Üstel, bu durumun aileleri de etkilediğini söyledi.

Askerlik hizmetinin önemine dikkat çeken Üstel, buna rağmen askerlik yükümlülüğünün gençlerin eğitim, çalışma ve aile kurma planlarının önünde engel oluşturmaması gerektiğini ifade etti. Bu durumun evlilik yaşını da etkilediğini savunan Üstel, gençlerin 30 yaşını geçmeden evlenmekte zorlandığını belirtti.

Coşkuyla karşılandı

Gençlere ve ailelerine seslenen Üstel, yeni dönemin en önemli projelerinden birinin bedelli askerlik düzenlemesi olacağını açıkladı. Üstel'in bu vaadi, salonda coşkuyla karşılandı.

Üstel, “Sevgili gençler, sizler için yeni dönemdeki en büyük projemize geldik. Artık çocuklarınız yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak. Bütün çocuklarımız ülkemizde, KKTC sınırları içerisinde kendi hayatlarını kurabilecek” ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik yasasının hükümetin ilk yasal düzenlemesi olacağını belirten Üstel, “Yeni dönemin ilk yasası koşulsuz, bedelsiz bedelli askerlik yasasıdır. Hükümeti kurduğumuz gün Meclis’ten geçireceğimiz ilk yasa bedelli askerlik yasasıdır” dedi.

Yurt dışında çalışma veya eğitim şartı aranmayacak

Düzenlemenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Üstel, Türkiye’de uygulanan bedelli askerlik modelinin KKTC’de de hayata geçirileceğini söyledi.

Üstel, “Değişik ülkelerde yaşayan bütün gençler bedelli askerlik yapabilir. Bu, hükümetimizin ilk taahhüdüdür. Bedelli askerlikten yararlanmak için yurt dışında çalışmaya ya da akademik eğitim görme şartı aranmayacak. Türkiye’deki modeli ülkemizde uygulayacağız. Yaş geldiği an bedelli hakkından yararlanabileceksiniz. Hayatınız aksamadan devam edebilecek” ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle gençlerin askerlik nedeniyle yurt dışına gitme ihtiyacının ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini belirten Üstel, bunun gençleri ülkede tutmaya yönelik bir adım olacağını savundu.

“Bunu sadece biz yapabiliriz”

Projenin hayata geçirilmesine yönelik eleştirilere de değinen Üstel, muhalefetin düzenlemenin gerçekleştirilemeyeceğini savunacağını ileri sürdü.

Üstel, “Bu çamur siyasetini yapanlar yine aynı şeyi söyleyecek, ‘Yapamazsınız’ diyecek. Evet, zor bir iş. Bunu sadece biz yapabiliriz. Çünkü onlar konuşur, biz yaparız. CTP beş değil, 20 yılda da bunu gerçekleştiremez” dedi.

Konuşmasının sonunda gençlere ve ailelerine seslenen Üstel, bedelli askerlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi yönündeki sözünü yineleyerek, “Tüm gençlere şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026, 00:40