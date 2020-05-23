Güney Kıbrıs’ta 4 yeni vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 970 test yapıldı, 4 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle Güney Kıbrıs'taki toplam vaka sayısı 927'ye yükseldi

Epidemiyolojik Gözetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, yeni vakalardan birinin okullarda yapılan testler, birinin Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında yapılan taramalar sonucu tespit edildiği bildirildi. Diğer ikisinin de yeni açılan işyerlerinde saptandığı duyuruldu.

Test sayısının 95 bini aştığı güneyde, yeni açılan işyerleri için 10 bin, okullar için de 20 bin PCR taraması programı yürürlüğe girdi.

Bilim Kurulu Direktörü Dr. Marios Loizou, Paralimni Genel Hastanesi'nde 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıklarken, bunlardan birinin Yoğun Bakım Ünitesinde olduğunu söyledi.

Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören 2 hastaya solunum desteği verildiği belirtildi. M Dr. Marios Loizou, virüse yönelik ‘ikinci enfeksiyon dalgası’ndan söz edildiğini belirterek, normalleşme sürecinde herkesi dikkatli, özenli ve tedbirli olmaya çağırdı.