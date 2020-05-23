Yusuf Sadrazam 5 gün daha tutuklu kalacak

Suna ERDEN

Tepebaşı-Kalkanı arasındaki ormanlık alanda meydana gelen büyük yangından bir gün sonra aynı bölgedeki ağaçlık alanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan Yusuf Sadrazam hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Mangal yakacağını ateşleyip ormanlık alana attığını kabul edip, “Şeytana uydum” diyen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, kamera görüntülerinin inceleneceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Yusuf Sadrazam’ın 18 Mayıs 2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Tepebaşı’nda ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Mayıs’ta Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı mangal yakacağını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Polis, olayın akabinde aynı yolda seyir halinde olan bir vatandaşın olayı gördüğünü, ateşi büyümeden söndürdüğünü ve polisi arayarak zanlının araç plakasını ve eşkâlini tarif ederek tutuklanmasını sağladığını açıkladı.

5 gün tutukluluk verildi

Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini, 17 Mayıs’ta Akdeniz-Kalkanı arasında meydana gelen büyük orman yangınıyla ilgili şüpheli konumda olduğunu ifade etti. Polis, zanlının 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde nerelere gittiğine dair araştırma yapıldığını, kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.