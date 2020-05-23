Yüzler gülüyor

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılması süreci çerçevesinde tavernaların, cafe ve barların hizmete girmesiyle birlikte Rumlarda yüzlerin güldüğü belirtildi. Rum lideri Nikos Anastasiadis de Güney Lefkoşa’daki surlar içi bölgesindeki bir tavernanın bahçesinde ailesiyle birlikte yemek yedi. Habere göre Anastasidis “güvenli mutlu özgürlük” mesajı verdi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan dışarı çıkmak için cep telefonuyla mesaj gönderilmesi uygulamasının dün itibarıyla sona erdiğini, bununla birlikte kuaförlerin, berberlerin, güzellik merkezlerinin, dövme salonlarının da açıldığını yazdı.

Haberi manşetten “Ve Hayat Maske ve Dezenfektanla Devam Ediyor-Karantinadan Çıkma Prömiyerinde Rahatlama ve Tereddüt” başlıklarını kullanırken iç sayfada “Backto Life, Back to Reality” başlığını kullandı.

Gazete günün odağında kuaförlerin, berberlerin, güzellik salonlarının bulunduğunu yazdı.

Kıbrıslıların, erkek ve kadınların ilk gün, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından, “insana benzemeyi” tercih ettiğini yazan gazete, bir çok kişinin kesik ve boyanmış saçlarla fotoğraflar paylaştığını belirtti.

Sıcak havayla birlikte iç mekanlarda oturma yasağının, bir kimsenin kafe veya yemek için bir yere gitmesi caydırıcı etken olduğunu belirten gazete ancak geceleyin, dış mekanlarda oturma olanağı nedeniyle hareketliliğin arttığını yazdı.

Gazete kendi gözlemlerine dayanarak maskenin birçok kişi tarafından takıldığını bununla birlikte maske takmayan grupların da bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete haberi destekleyen fotoğraflara da yer verdi.

Alithia gazetesi haberi “Özgürlüğün İlk Günü-Sanki Kutlama Noel Gibiydi” başlıklarıyla aktarırken, bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ikinci aşamasının dün başlamasıyla birlikte herkesin yüzünde bir sevincin bulunduğunu belirtti.

Gazete dün itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin de sıralara döndüğünü yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta bulunan 6 bin eğlence merkezinden, 2 bin tanesi dün itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Gazete haberinde, yarın itibarıyla plajların ve ibadet alanlarının da açılacağını anımsattı.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Kafeler ve Restoranlar Şehirleri Canlandırdı” başlığıyla aktardı.