‘Gündem sağlık ve ekonomi’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla dün bir araya geldi.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim’e ertelendiğini, bu kararı değiştirmeye yönelik adım atmasının doğru olmayacağını söyledi.

Halkın gündeminde seçimlerin değil sağlık ve ekonominin olduğunu kaydeden Akıncı, Cumhurbaşkanı olarak halkın gerçek gündemi dışında gündemler yaratma hedefi olmadığını vurguladı.

Akıncı, 8 Haziran tarihinde sınır kapılarının adım adım açılması konusunda tereddüt olmadığını dile getirerek, en fazla dikkat edilmesi gereken hususun sağlık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından basına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yapılan kapsamlı görüşmede, resmi gündemde olmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçiminin de gündeme geldiğini belirtti.

Karar yerinde duruyor

Bir süredir istifa edip erken veya baskın seçimi gündeme getireceğinin söylendiğini anımsatan Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın 26 Nisan tarihinde yapılması gerektiğini ancak seçim yapılacak koşullar olmadığından seçimlerin 11 Ekim’e ertelenmesi konusunda uzlaşıldığını hatırlattı.

Virüs vakalarının sıfırlanmasının sevindirici olduğunu söyleyen Akıncı, vakalar sıfırlanmasına karşın Cumhuriyet Meclisi’nin seçimlere yönelik kararının yerinde durduğuna işaret etti. Akıncı, “O kararı değiştirmeye yönelik adım atmam doğru olmaz” dedi.

Salgının tam bitmediğini bu konunun hem kendi, hem de Sağlık Bakanı tarafından dile getirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, salgın tam bitmediğinden tedbir ve temkini bırakmamak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna işaret ederek, halkın sıkıntılarının sağlık ve ekonomi olduğunu, halkın gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçiminin bulunmadığını kaydetti.

Akıncı, Cumhurbaşkanı olarak halkın gerçek gündemi dışında gündemler yaratma hedefi olmadığını vurguladı.

Tatar: Seçim 11 Ekim’de



Başbakan Ersin Tatar da Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim'de yapılacağını teyit ettiklerini ifade etti.

Toplantıda, BM ile yapılan görüşmeler ve talepler hakkında bilgi aldıklarını, Pile'deki sıkıntıların görüşüldüğünü ifade eden Tatar, Pile'den ülkeye 1 hazirandan itibaren geçişlerin kolaylaştırılacağını anlattı.

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim'de yapılacağını teyit ettiklerini söyledi.

Tatar, ülkede şu anda sağlık ve ekonomi için uğraş verdiklerini ifade ederek, seçim ile ilgili bir değişiklik olmadığını, seçimin 11 Ekim'de yapılacağını, bu konuda siyasi partiler olarak aynı görüşte olduklarını kaydetti.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin de Güney'e geçişler olduğunu ifade eden Tatar, bin 500'e yakın kişinin Güney'de çalıştığını ve gitmelerine sıcak baktığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye bu konuda görüşmeler ve kriterler için görev verdiğini ve geçişlerin nasıl olacağı, koşulların ne olacağı konusunda çalışma yapılacağını ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı'nın da bunun ardından temas yaptığını, karşı tarafa da bunu seslendirdiğini ve 8 Haziran tarihinin ortaya çıktığını anlattı.

Tatar, KKTC'nin Güney ve Türkiye kapısı olduğunu ifade ederek, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile de görüşmeler yapıldığını, Türkiye'de bir sistem kurulduğunu, bilet alma şartları olacağını, negatif pozitif kişilerin belirleneceğini ve uçağa ona göre alınacağını, KKTC'nin de bu sisteme dahil edileceğini kaydetti.