Kararı hükümet verecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının pandemi sürecinde eve kapanarak, dükkanını kapatarak ciddi bir fedakarlık ortaya koyduğunu söyledi ve “Düşünmeden alınan bir kararla bir çuval inciri mahvetmek istemeyiz” dedi.

Özersay, “Biz geçiş kapılarının en erken zamanda açılmasından yanayız, kapıları bunca emeği ve fedakarlığı sıfırlamadan açmak istiyoruz” diye konuştu.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre BRT’de katıldığı programda kapıları açmayla ilgili sorulara açıklık getiren Özersay, şunları söyledi:

“Normal şartlarda kapıların kapanmasını kimse istemez. Biz hükümet olarak olabilecek en erken zamanda açılmasını istiyoruz ancak toplum sağlığının tehlikeye atılmadan sınır kapılarının açmanın yolunu bulmak bizim için önemlidir. Rum tarafı 8 Haziran’dan bahsediyor. Ancak buradaki kritik konu şudur; Kıbrıs Rum tarafı, Türk tarafının bulunduğu duruma benzer bir konuma ne zaman gelecek? Rum tarafında vaka çıkmaya devam ederse risk yüksek olacaktır. O zaman alınacak tedbirler de ona göre olacaktır.”

Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan toplantıda istişare edildiğini, hükümet olarak bilgi paylaşımında bulunulduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının geçiş önerisini değerlendirdiklerini söyledi. Özersay, mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Kıbrıs Rum tarafı dün itibariyle bu konuda iki tarafın anlaştığını açıkladı. Oysa nasıl ki kapılardan geçişlerin kısıtlanması sağlık, muhaceret ve güvenlik açısından tedbirlerin alınması kararı Bakanlar Kurulu kararıyla alındıysa açılırken farklı bir yol mümkün değildir. Güney Kıbrıs yönetimi 8 Haziran’da 5 kategorideki kişiler için sınır kapıları açılsın şeklinde bir öneride bulundu. Bizim de oturup bir değerlendirme yapmamız gerekir. Hangi şartlarla, hangi adımları, ne zamandan itibaren ve kendi tedbirlerimizi ne şekilde alarak atacağımızı değerlendirmeliyiz. Burada da değerlendirmeyi yapacak olan Bakanlar Kurulu’dur. Bu konuda Sağlık Bakanı’nın görüşlerine ihtiyaç vardır. Biliyorsunuz Anayasal olarak sorumluluk Sağlık Bakanlığı’ndadır, sağlık komitesi anayasal bir kurum değil ad hoc bir birimdir.”

