Osman Billuroğlu 7 gün daha hücrede

Hüseyin ÇİÇEK

Tepebaşı-Kalkanlı’da büyük yangının meydana geldiği 17 Mayıs tarihinde Serdarlı-Gönendere köyleri arasındaki 3 arazide yangın çıkardığı tespit edilen Osman Billuroğlu (37) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, ek süre istendi.

Geçitkale Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Vedat Bilginaylar, zanlının, 17 Mayıs 2020 tarihinde, öğle saatlerinde, kullanımındaki araç ile Serdarlı-Gönendere anayolu üzerinde seyir halindeyken, kömür yakacağını ateşleyip 3 ayrı noktaya attığını söyledi.

Polis, üç yerde meydana gelen yangınlarda 3 dönüm buğday ekini, 3 dönüm arpa ekini, 3 dönüm anız ve 6 kilometrekarelik kuru otların yandığını belirtti.

Polis, zanlının evi ile aracında yapılan aramada kömür yakacağı bulunduğunu aktardı.

Toplumda infial yaratıyor

Bilginaylar, zanlının ifadesinde köpeklerinin zehirlendiğini, bu nedenle yangın çıkardığını söylediğini aktardı. Zanlının, diğer şüpheli yangınlarla da ilgisinin olup olmadığının araştırıldığını aktaran Bilginaylar, meselenin toplumda infial yarattığını da belirterek, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme zanlının tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 10:59