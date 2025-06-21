Hedef hastaneler 

ABD'nin Orta Doğu'daki savaşa katılıp katılmayacağı tartışılırken İsrail Tahran'da bir hastaneyi vurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "İsrail'in İran'a karşı suçlarının ortağı oldukça ABD ile görüşmeyeceğiz" dedi.

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılarla birlikte İran'ın "Gerçek Vaat 3" misillemesi devam ediyor.

İran ordusunun son saldırılarında Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon kentlerinin yanı sıra güneydeki Berşeba da hedef alındı. Magen David Adom acil servisinin bildirdiğine göre Berşeva'da 5 kişi yaralandı.

İran acil servisi ise İsrail'in geçen haftaki saldırılarında beş hastanenin hasar gördüğünü açıkladı.

Karşılıklı saldırılar sürerken, ABD'nin savaşa fiilen dahil olup olmayacağı konusunda tartışmalar da devam ediyor.

İran'ın İsrail'e misilleme saldırılarında fırlattığı bir füzenin parçalarının Ürdün'ün Akabe kentinde iki ayrı bölgeye düştüğü belirtildi.

Ürdün'ün El-Memleke televizyonunun haberine göre; Ürdün'ün güneyindeki Akabe ilinin 9. ve 10. bölgelere şarapnel parçası düştüğü aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin füze parçalarının düştüğü bölgeleri kordon altına aldığı ifade edilen haberde, olayda şarapnellerin bir aracın üzerine ve bir evin balkonuna düştüğü kaydedildi.

Füze parçalarının can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığı bilgisine yer verilirken, Ürdünlü yetkililer vatandaşları hava saldırılarında düşen nesnelerden korunmak için dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Tahran'da İran Kızılayına ait ambulansa düzenlediği saldırı sonucu 3 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in ambulansa saldırı düzenleyerek "sava suçu" işlediğini vurgulayan Bekayi, saldırı sonucu 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail'in geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran'dan atılan 25 civarında füzeden 6'sının ülkenin çeşitli kesimlerine isabet ettiği, biri ağır iki kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yaklaşık 25 balistik füze atıldığı duyuruldu.

Pezeşkiyan: savaşı bitirmenin tek yolu var

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın her zaman barış ve huzur istediğini ancak şimdi dayatılan savaşı sona erdirmesinin tek yolunun "düşmanın saldırganlığını koşulsuz olarak durdurmak olduğunu" söyledi.

Pezeşkiyan, "İran, siyonist teröristlerin maceralarını sonsuza kadar bitirmek için kesin bir garanti sağlamalı" dedi.

ABD'den İran’a yeni yaptırım kararları

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın savunma sanayisine yönelik hassas makinelerin tedarikinde rol oynadığı gerekçesiyle 8 kuruluşa, 1 kişi ve 1 gemiye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, Yemen’deki Husilere destek sağlayan yasadışı petrol sevkiyatlarına ilişkin 12 kuruluş ve 2 gemiye de yaptırım uyguladı.

Putin: İsrail'in Hamaney tehdidinin söylemde kalmasını diliyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum." dedi.

Putin ayrıca, "Rusya'nın İran'a yardım etmemesi güvenilmez olduğunu gösteriyor" diyenlerin provokasyon yaptığını söyledi.