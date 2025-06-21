‘Karşılığını görecek’

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde Rum kesiminin KKTC’deki iş dünyasına yönelik yaptığı çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını belirterek, siyasi sebeplerle hukuku kullanarak KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına hiç bir şekilde kayıtsız kalınmayacağını kaydetti.

Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet ve garantör olarak her zaman KKTC’nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin tereddüttü ve şüphesi olmasın.” dedi.

Dünyamız maalesef iyi bir durumda değildir

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bazı bakanlar ile yetkililer karşıladı. Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Yılmaz basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomasiden, her zaman barıştan ve çözümden yana olduklarını vurguladı. “Dünyamız maalesef iyi bir durumda değildir. Ekonomik olarak da dünyada büyük bir rekabet var, belirsizlikler yükseliyor, savaşlar yaşanıyor. Diğer taraftan jeopolitik gerginliklerin yükseldiğini görüyoruz.” diyen Yılmaz, bunların iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Hiç kimsenin merhametine güvenerek yaşayabilecek bir dönemde olunmadığını ifade eden Yılmaz, “Kendi gücümüze ve insanımıza güvenmeliyiz.” diye konuştu.

“Her zaman barıştan ve çözümden yanayız”

Uluslararası hukukun ve kuralların ne kadar zayıfladığını Gazze’de de gördüklerinin altını çizen Yılmaz, “Son İsrail saldırılarında gördük. Başka birçok vesileyle de görüyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomasiden yana olduğunu kaydeden Yılmaz, her zaman barıştan ve çözümden yana olduklarını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiopya-Somali anlaşması için, Ukrayna-Rusya savaşı için gayret sarf etti. Pakistan-Hindistan geriliminde de aktif rol oynadı. Gazze meselesinde çok ciddi diplomasi sürdürülüyor. İran-İsrail geriliminde de, dünyada Cumhurbaşkanımız kadar gayret eden başka bir lider var mı bilmiyorum?” diyen Yılmaz, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok büyük bir diplomasi trafiği sürdürdüğünü kaydetti.

“Türkiye her zaman KKTC’nin yanındadır”

Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet ve garantör olarak her zaman KKTC’nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin bir tereddüttü ve şüphesi olmasın.” dedi.

Rum yönetimi KKTC ekonomisine zarar vermeye çalışıyor

Son dönemde Rum kesiminin KKTC’deki iş dünyasına yönelik yaptığı çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını söyleyen Yılmaz, siyasi sebeplerle hukuku kullanarak KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına kayıtsız kalınmayacağının altını çizdi.

Yılmaz, “Günün sonunda BRT ile gerçekleştireceğimiz röportajda ise Taşınmaz Mal Komisyonu’nun faaliyetlerini daha etkin yürütmesinin önemine de dikkati çekti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı karar ile Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir iç hukuk yolu olduğunu bir kez daha teyit ettiğini i ifade eden Yılmaz, bugüne kadar komisyona 8 bin 178 başvuru yapıldığını ve 2 bin 041 tanesinin sonuçlandırıldığını kaydetti.

Yılmaz, “ TMK’ya başvurularda tazminatla sorun çözülebiliyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bu yol ve yöntemleri etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak da bu mekanizmayı, en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Rum yönetimi mutlaka karşılığını görecek”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mülkiyetle ilgili yaptığı tutuklamalara ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, Rum yönetiminin , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomisine zarar vermeye çalıştığını kaydederek, “Rum yönetimi tutuklamalara devam ederse mutlaka karşılığını görecekler” dedi.

Üstel: Gönül bağlarının açık bir tescilidir

Başbakan Ünal Üstel de, konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kez daha görmekten duyduğu mutluluğu belirterek, sözlerine başladı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşliğin, karşılıklı güvenin ve ortak kalkınma iradesinin ne kadar sağlam temellere dayandığını dünyanın bildiğini ifade eden Üstel, “İşte bugün bir kez daha burada buluşmamız, bu gönül bağlarının açık bir tescilidir. Hükümete geldiğimiz günden bugüne, Türkiye ilişkilerini olduğu yerden daha da ileriye taşımak adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu ilişkiler belki de tarihimizin en üst noktasına çıkmış durumdadır.” diye konuştu.

“Karşılıklı sevgiye, saygıya ve güvene dayalı bu ilişkilerin en somut göstergelerinden birinin Türkiye Hükümeti'nin, Hükümetimizin her daim yanında durması ve her koşulda bizlere destek vermesidir.” şeklinde konuşan Üstel, katkılardan ve destekten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da teşekkür etti.

Hedeflerinin KKTC’nin tüm altyapı eksikliklerini tamamlayarak dünyaya hazır hale getirmek olduğunu ifade eden Üstel, sağlık alanında, Lefkoşa Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok yeni yatırımın hayata geçtiğini dile getirdi.

Finansal değil, yaşamsal

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz, Türkiye ile kurduğumuz bu iş birliğini finansal değil, yaşamsal görüyoruz. Bu ilişkileri, tarihi, kültürel ve stratejik bir kardeşlik olarak görüyoruz.” diyen Üstel, bunu daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Güney Kıbrıs'a tutuklamalar konusunda verdiği karara da değinen Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisini çökertmek için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anavatanı, Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardır ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vardır.” dedi.

Tatar, Cevdet Yılmaz ile Güzelyurt Bölgesi’ni ziyaret etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri ve Güzelyurt Belediyesi Kitap Evi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyareti sırasında; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bazı bakanlar eşlik etti.

Büyük ilgiyle karşılandı

Öte ayandan Yılmaz, Lefkoşa'da gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Yılmaz, temasları kapsamında Güzelyurt Belediyesi Kitap Evi’ni de ziyaret etti.

Ziyarete KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve çok sayıda bürokrat da katıldı. Bölgenin kültürel yaşamına değer katan Kitap Evi, heyet tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Heyet, Kitap Evi’nin kütüphane altyapısı, etkinlik alanları ve topluma sunduğu sosyal-kültürel hizmetleri yerinde inceledi.

Kalkanlı Teknoloji Vadisi'ni gezdi

Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yer alan Kalkanlı Teknoloji Vadisi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Programda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de yer aldı.