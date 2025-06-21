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Öğrenci izni varmış!

Sevgilisinin 13 yaşındaki kızına cinsel saldırı ve istismarda bulunmakla suçlanan 59 yaşındaki Abdülkadir Oğuz tutuksuz yargılanacak

Öğrenci izni varmış!

Sevgilisinin 13 yaşındaki kızına cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen 59 yaşındaki Abdulkadir Oğuz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğu belirtilerek, teminat talep edildi. 
Polis; zanlının “çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve cinsel taciz " suçlarından tutuklandığını belirtti. 
Polis memuru; 12 Mart 2025 tarihinde Ercan çemberinde zanlının arkadaşının kızı olan 2012 doğumlu kız çocuğunu kullanımında bulunan araç içerisinde dudağından öpmeye çalışıp cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. 
Polis; zanlının Balıkesir anayolunu girdiklerinde araç içerisinde kız çocuğunun bacaklarını, göğüslerini ve cinsel organını okşayıp cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. Polis; zanlının daha sonra pantolonunu çıkartıp kız çocuğunun cinsel organını tutmasını sağladığını “bunu büyüyünce yapacaksın alışman lazım" sözlerini söyleyerek de cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. 
 Polis; olayın 17 Haziran 2025 tarihinde rapor edildiğini, zanlının aynı gün soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. 
Polis, zanlının sözlü beyanında suçlamaları kabul etmediğini; sürekli kız çocuğu ve annesiyle gezmeye gittiklerini söylediğini aktardı. 

Soruşturmaya etki edemez
Polis; zanlıyla ilgili iddiaların araştırılması için kent güvenlik kamerası ile çevre güvenlik kameralarının, ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirtti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının incelenecek olan emarelere etki edemeyeceğini söyledi. Polis; ülkede öğrenci izniyle bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Olayı önce arkadaşına, sonra babasına anlattı
Zanlının avukatı ise polise ilk şikayetin kime yapıldığını sorguladı. Polis; olayın 17 Haziran’da bildirildiğini, şikayet yapılmadan 20 gün önce çocuğun bir akranına olanları anlattığını; arkadaşının da yaşananları babasına söylemesi gerektiğini, kız çocuğunun babasına anlatması üzerine şikayetin yapıldığını kaydetti. Polis; müştekinin arkadaşından ifade aldıklarını da belirtti. 
Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
 

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