Gündem Schengen

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Letonya’da resmi temaslarda bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in temasları çerçevesinde Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve Letonya Başbakanı Evika Silinia ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Rinkevics ile görüşmesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Doğu bölgesinde daha aktif bir rol üstlendiğini görmek istediklerinin altını çizdiğini ve Güney Kıbrıs’ın sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçası olmak istediğini dile getirdiğini belirtti.

Habere göre, Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi bir ülke olduğu kadar Orta Doğu ülkesi de olduğunu ve mükemmel ilişkiler içerisinde olduğu bölge ülkeleriyle birlikte daima pozitif gündemle çalıştığını söyledi.

Orta Doğu’nun günün sonunda komşuları olduğuna işaret eden Hristodulidis, bir şeyler yapmaları ve lider rol oynamaları gerektiğini belirterek, bu doğrultuda Dışişleri Konseyi oluşturulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Gazeteye göre, Rinkevics ise, Letonya’nın Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne üyeliğine destek verdiğini ve Güney Kıbrıs’ın üyeliğinin, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Hristodulidis’in Rinkevics ile görüşmesinin ardından Silinia ile bir araya geldiğini kaydeden gazete, bu görüşmenin odağında da Kıbrıs sorununun olduğunu belirtti.

Gazete, Hristodulidis ile Silinia’nın Riga’da çalışma yemeğine katıldıklarını ve Silinia’nın buradan, Letonya’nın Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasını desteklediği mesajını verdiğini yazdı.

