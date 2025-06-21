Destek alıyorlar

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan AFİK Grup CEO’su Simon Aykut’un Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında Kuzey Kıbrıs’taki 6 projesine ilişkin detaylar, arazi ölçümlerine kadar mahkemeye sunuldu. Bu adımla; Rum polisinin bu konuda kuzeyden destek gördüğü daha net anlaşılmış oldu.

Haravgi gazetesi, mahkemeye sunulan verilerin kısa süre önce İskele ve Girne bölgelerinde incelemeler yapan kıdemli bir Rum polis memuru tarafından toplandığını yazdı. Haberde, Rum polisinin inceleme altındaki alanların sınırlarının kesin olarak belirlenmesi için teknoloji kullanarak ölçümler yaptığı belirtildi.

Gazeteye göre; Rum Yönetimini davada temsil eden Avukat Andreas Aristidis mahkemede yaptığı açıklamada söz konusu verilerin çarşamba günü eline ulaştığını ve bunların derhal savunma makamına teslim edildiğini söyledi.

Savunmanın yeni verilerin incelenmesi için zaman istemesi üzerine mahkeme bir sonraki duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Simon Aykut neden tutuklu…

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve 2024 yılı Haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025, 09:33