Hukuki yollara başvuracak

Aktif siyasete dönme kararını açıklayan ve parti kurma çalışması başlatan eski Başbakan Yardımcısı, bakan ve milletvekili Serdar Denktaş; siyasete dönüş kararı almasıyla birlikte şahsına ve itibarına yönelik ithamlarla kirli bir iftira kampanyası başlatanları iddialarını ispatlamaya çağırdı.

“Buradan tüm televizyonlara ve gazetecilere de sesleniyorum. Hangi televizyon yayınlayacak ve hangi gazeteci moderatörlüğünü yapacaksa, salı akşamı saat 18.00’de Sarayönü’ne bu iddialarda bulunanları canlı yayında iddialarını ispatlamaya çağırıyorum” diyen Denktaş, mesnetsiz iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki yollara başvuracağını söyledi.

Serdar Denktaş İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre; Denktaş katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Yıllardan beri şahsına yönelik ‘karakter kasaplığı’ yapıldığını, hiç ilgisi olmadığı şeylerle suçlandığını kaydeden Denktaş, "Şimdi aktif siyasete dönme kararımı açıklamamla birlikte, bu saldırılar yeniden başladı. Bazıları troller tarafından yapılıyor. Bunları ciddiye almıyorum" dedi.

Özellikle şahsını ve ailesini tanımayan, geçmişini bilmeyen, yeni vatandaş ve gençlere yönelik inanılmaz kirli bir kampanya yürütüldüğünü kaydeden Denktaş, şöyle devam etti:

"Bu kişilerden bazılarına karşı hukuk yoluna zaten gideceğim. Buradan bütün gazeteci ve televizyonlara çağrımdır. Bu gerçek dışı iddialarda bulunanlar, elinde belgesiyle birlikte gelsin, tüm televizyonlar da gelsin, yayınlasın. Moderatörlüğünü de hangi gazeteci yapmak isterse yapsın. Önümüzdeki Salı günü, saat 18.00’de ben Sarayönü’nde olacağım. Kimin elinde kendisine ait, öyle kulaktan dolma değil; benimle ilgili ne bilgi, belge, iddia varsa canlı yayında, tüm halkın duyacağı şekilde koysun önüme ve ispat etsin. Eğer bunu yapan çıkmayacaksa, bu yanlış bilgileri yayanlar sonsuza kadar sussun. Torunlarım var artık. Torunlarıma ‘dedenizin gece kulübü var, dedenizin bütün otellerden payı var, dedenizin şusu var, busu var’ dedirtmek istemiyorum. Ben böyle bir şeyi hak etmedim. Varsa iddiası olan, varsa bilgisi olan, varsa belgesi olan gelsin, Sarayönü’nde canlı yayında ortaya koysun. Yoksa da sonsuza kadar sussun.”

“Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak benim görevimdir”

Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevgi ve bağlılığa da değinen Denktaş, “‘Serdar Denktaş, Türkiye’yi sevmez, Serdar Denktaş Türkiye’ye karşı…’ Ben Atatürk’ün Türkiye’si için ölürüm. Ama o devleti yönetenlerle zaman zaman Kıbrıs konusunda ters düşüyorsam bu da benim görevimdir. Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak benim görevimdir. Sadece siyasetçi olarak değil, vatandaş olarak da bu benim görevimdir” diyerek sözlerine son verdi.

