Elektrik gideri azalacak

İhale süreci tamamlanan Haspolat Arıtma Tesisi güneş enerjisi sistemine ilişkin sembolik imza töreni dün Lefkoşa ara bölgede düzenlendi. Projenin toplam maliyetinin tasarım, inşaat ve denetim dahil olmak üzere bir milyon 600 bin Euro tutarında olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen projeye ilişkin törende, sözleşmeye UNDP adına Alexandre Prieto ve ihaleyi kazanan şirket Paralik Ltd. adına Sibel Paralik imza koydu.

Dayanışma Evi’nde düzenlenen törende, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Güney Lefkoşa Yerel İlçe Yönetim Kurumu Başkanı Konstantinos Yorgacis, Avrupa Komisyonu temsilcisi Stefan Simosas ve diğer yetkililer hazır bulundu.

UNDP temsilcisi Alexandre Prieto, törende yaptığı konuşmada, söz konusu projenin amacının Haspolat Arıtma Tesisi’nde yenilenebilir enerjinin kullanımımın artırılması ve tesisin elektrik giderlerinin azaltılması olduğunu kaydetti. Prieto; Harmancı ve Yorgacis’in katılımlarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projeye mali destek sağlayan Avrupa Birliği’ne de teşekkürlerini iletti.

Harmancı: Çevre dostu olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, çalışmanın güzel bir iş birliği örneği olduğunu söyleyerek, kurulduğu günden beri iki toplumlu iş birliğinin temsilcilerinden olan Haspolat Arıtma Tesisi’nde adım atılmasının önemini vurguladı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte tesisin daha çevreci ve sürdürülebilir hale geleceğini dile getiren Harmancı, finansal sürdürülebilirliğin sağlanarak ileride yeni projelere olanak tanıyacağını belirtti.

Arıtılan suyun yeniden kullanımının önemli unsurlardan olduğunu söyleyen Harmancı, bu suyun iki toplumun kullanımı için dağıtılması gerektiğini ifade etti. Harmancı, tesisin yetersiz kalmaya başladığını söyleyerek, büyütülmesine ilişkin tartışmaların başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Yorgacis: Sıradaki adım suyun yeniden kullanımının sağlanması olmalı

Güney Lefkoşa Yerel İlçe Yönetim Kurumu Başkanı Konstantinos Yorgacis de Haspolat Arıtma Tesisi ile ilgili önemli bir adım atıldığını söyleyerek, kurulacak güneş enerji panelleri sayesinde hem çevrenin korunacağını hem de tesisin iyi kalitede çalışmasına ve sürdürülebilirliğinin artırılmasına olanak sağlanacağını dile getirdi.

Yorgacis, bir sonraki aşamanın ise arıtılan suyun iki toplum tarafından yeniden kullanımına ilişkin görüşmelerin başlaması olması gerektiğini belirtti.

Proje hakkında

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre; Haspolat Arıtma Tesisi’ne entegre edilecek 840 kW’lık güneşe enerjisi sistemiyle birlikte tesisin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin temiz ve yenilenebilir enerji kaynağıyla karşılanacağı kaydedildi.

UNDP'den verilen bilgide ise; Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı finansmanıyla kurulacak sistemin bir yandan Kıbrıs'ın yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken, bir yandan da yıllık karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 830 ton azaltacağı belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda, tesisin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun tesis içinde üretilen biyogazla karşılandığına, geri kalanının ise elektrik şebekesinden sağlandığına dikkat çekildi.

Sistem kurulum çalışmalarının Temmuz ayında başlaması ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği yer alan açıklamada, projenin toplam maliyetinin tasarım, inşaat ve denetim dahil olmak üzere bir milyon 600 bin Euro tutarında olduğu kaydedildi.

