Şanlıel 75 bin lira ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, Gaziköy-Paşaköy arasında, Kapan Operasyonu kapsamında kaçak etle yakalanan Osman Şanlıel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kullanımındaki araçta sağlıksız koşullarda taşınan, gümrüğe beyan edilmemiş 990 kilo kuzu, 610 kilo dana eti bulunan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis; 19 Haziran 2025 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Kapan Operasyonu kapsamında Gaziköy'den Paşaköy istikametine doğru seyreden ve aşırı yük taşıdığı tespit edilen HA 208 plakalı aracın takibe alındığını söyledi.

Polis; araca dur ihtarı yapıldığını ancak sürücünün hızını artırarak yoluna devam ettiğini açıkladı. Polis; aracın yol üzerinde bulunan çamurlu arazi içerisine saplandığını, sürücünün olay yerinden koşarak kaçtığını anlattı. Polis; yapılan kontrolde HA 208 plakalı araçta GKRY mühürlü 990 kilo kuzu, 610 kilo dana eti tespit edildiğini, akabinde HA 208 plakalı aracın Osman Şanlıel adına kayıtlı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis; zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturtma başlatıldığını belirtti. Zanlının 2024 yılında da aynı suçtan açıkta meselesi bulunduğunu ve aleyhinde dosya tazmin edildiğini belirten polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 75 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

