Tüketici çaresiz

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Perşembe günleri kurulan halk pazarında yılbaşı öncesi domates 120, fasulye 150, patates 75, salatalık 100 liradan satıldı. Temel sofralık ürünlerin 3 haneli rakamlardan satılması vatandaşın tepkisine neden oldu.

Özellikle asgari ücretle geçinmeye çalışan dar gelirli kesim, ev ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiğini söyledi.

Pazarda yemeklik sebzelerin çok pahalı olduğunu belirten vatandaşlar, piyasada etkin denetim yapılmasını talep ederken, Türkiye’den ucun ürün getirilerek, piyasaya sunulması gerektiğini belirtti.

Bazı meyve fiyatlarının da yüksek olduğunu kaydeden vatandaşlar, “Bu pahalılıkta yeterli beslenme hayal oldu. Çoğu meyve ve sebzeyi soframıza koyamaz olduk” dedi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Fasulye: 150 TL

Hurma: 140 TL

Salatalık: 100 TL

Üzüm: 100 TL

Domates: 120 TL

Lahana: 50 TL

Kereviz: 50 TL

Portakal: 60 TL

Sarma: 30 TL

Patates: 75 TL

Nar: 40 TL

Elma: 50 TL

Maydonoz: 20 TL

Limon: 20 TL

Soğan: 30 TL

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024, 09:53