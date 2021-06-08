‘Hukuk sistemi çalıştırılmalı’

Türkiye'nin eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olan Hanefi Avcı, "Sedat Peker, Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayını anlattı. Anlattığı çok şey vahim. Küçük bir araştırmayla olayların failleri bulunacak durumda. Bu sıradan, geçiştirilecek bir durum değil. Hukuk sistemini çalıştırabilmek lazım" dedi.

Avcı, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in bildiklerinin çok daha fazla olduğunu öne sürdü. Avcı, "Ben TELE 1'de 'bildiklerinin yüzde 10'unu anlattı dedim ama bu çok iyimser bir yorumdu, gerçek manada söylersem, bu iddialar bildiklerinin yüzde ikisi veya üçüdür" açıklamasını yaparak, "Çünkü bu kişi 30 yıldır faaliyetlerin içerisinde. 30 yıl içinde yaptığı işlerin hepsi kanuna hukuka aykırı yer altı işleri. Bunların hepsini kendi hatırlayamaz, anca siz sorarsanız hatırlar." dedi.

Avcı üç ayrı soruşturma yürütülebileceğini belirterek "Bunun siyasi boyutunu Meclis, idari boyutunu Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu, adli boyutunu Adalet Bakanlığı araştırmalı. Bunlar da birbirini denetlemeli" ifadelerini kullandı.

Hanefi Avcı Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında açıklamalarda bulundu. Avcı, iddialarla ilgili "Tümden kabul etmek yanlış. Sedat Peker'in kişiliğine takılmayalım. Bu tür itiraflar dünyada 100 yılda bir olur. Bunu fırsata çevirelim. Devlet değerlendirmeden delil olmaz ama yok da sayılamaz.



Avcı konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:Çok ağır şeyler anlatıyor, ağır ithamlılarda bulunuyor. Genel anlamıyla bakıldığında birkaç abartılı olabilir ama büyük oranda doğru olduğu gözüküyor. Araştırılırsa belli mesafeler alınabilir. Son zamanlarda suç örgütleri, yeraltı örgütlerin faaliyetleri geniş bir alana yayılmaya başladı. Anlattıklarından önemli neticeler çıkarılarak, iyi analiz yaparak bir daha toplumun böyle şeyleri yaşamaması için bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Bu 'uzaktan duydum' değil, 'fiilen içinde bulundum, karar aldım, yaptırdım' türünden ifadeler.

Üç ayrı yönden soruşturma yapılabilir

Çok ağır şeyler anlatıyor, ağır ithamlarda bulunuyor. Genel anlamıyla bakıldığında birkaç abartılı olabilir ama büyük oranda doğru olduğu gözüküyor. Araştırılırsa belli mesafeler alınabilir. Son zamanlarda suç örgütleri, yeraltı örgütlerin faaliyetleri geniş bir alana yayılmaya başladı. Anlattıklarından önemli neticeler çıkarılarak, iyi analiz yaparak bir daha toplumun böyle şeyleri yaşamaması için bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Bu 'uzaktan duydum' değil, 'fiilen içinde bulundum, karar aldım, yaptırdım' türünden ifadeler. Bunun siyasi boyutunu Meclis, idari boyutunu Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu, adli boyutunu Adalet Bakanlığı araştırmalı. Bunlar da birbirini denetlemeli.

Soruşturma gecikirse deliller yok edilebilir

Sedat Peker'in anlatımları tarihi fırsata çevrilmeli. Şu veya böyle tahrik edilerek daha çok bilgilere ulaşılmalı. Bunu mevcut iktidarın yapması lazım. Olay sıcak. Sedat Peker'in ille de buraya gelmesi şart değil. Şu an soruşturma, tahkikat yapmak çok kolay. Gecikirsek bir kısım şeyler örtülebilir. Bu olaylar değişir, deliller azalır, şahitler değiştirilir. O yüzden şu anda fırsat var. Bu yapılabilir, yapılacak imkan da var. Yeter ki şimdiki yönetim bu iradeyi göstermesi lazım.